Vor der Landtagswahl in einer Woche macht sich die Zukunftsinitiative Westpfalz stark für den vierspurigen Ausbau der B10 zwischen Hinterweidenthal und Landau.

Geschäftsführer Hans-Günter Clev sagt, der Ausbau sei für die wirtschaftliche Entwicklung der Südwestpfalz von hoher Bedeutung.

Sollte die B 10 nicht vierspurig ausgebaut werden, verstärke dies das Gefühl abgehängt und vergessen worden zu sein, sagt Clev, der Chef der Zukunftsinitiative auf SWR-Anfrage weiter. In der Initiative haben sich unter anderem regionale Unternehmen und Verbänden zusammen geschlossen. Der Ausbau der B10 sei wichtig, um zu verhindern, dass junge Menschen aus der Region abwandern. Mit ausgebauter Bundesstraße könnten sie weiter in der Südwestpfalz oder in Pirmasens wohnen bleiben und zur Arbeit ins Rheingebiet fahren. Die Naturschutzorganisation BUND hatte zusammen mit französischen Umweltschützern im Landtagswahlkampf einen Ausbau-Stopp gefordert. Der vierspurige Ausbau der B10 in der Pfalz ist seit Jahrzehnten eines der umstrittensten Infrastrukturprojekte im Land.