Diskussion zur Zukunft des Krankenhauses in Rockenhausen

Die Zukunft des Klinik-Standorts Rockenhausen ist heute Thema im Donnersberger Kreistag. Hintergrund ist, dass die Geriatrie in Rockenhausen geschlossen werden soll.

Die Geriatrie des Westpfalz-Klinikums soll in Rockenhausen geschlossen und nach Kirchheimbolanden verlegt werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Dass die Abteilung für Altersmedizin im Krankenhaus Rockenhausen geschlossen werden soll, hat der Landrat des Donnersbergkreises, Rainer Guth (parteilos), Anfang des Monats erfahren. Da hatte ihn das Westpfalz-Klinikum informiert.

Auch die Innere Medizin soll nach Kirchheimbolanden verlegt werden

Es sei schwierig, Fachärzte für die Altersmedizin in Rockenhausen zu finden. Daher sollen Geriatrie-Patienten künftig am Klinik-Standort Kirchheimbolanden behandelt werden. Damit fiele am Krankenhaus in Rockenhausen eine weitere Abteilung weg. Denn es ist geplant, dass ab 2024 auch die Innere Medizin nach Kirchheimbolanden verlegt werden soll.

GIbt es noch eine Chance für den Standort Rockenhausen?

Landrat Guth erklärte im Vorfeld der Kreistagssitzung, es gebe durchaus Möglichkeiten, etwas für den Erhalt eines solchen Standorts im ländlichen Raum zu tun. Das sehe zumindest der Landeskrankenhausplan vor. Heute soll der Kreistag über die aktuelle Situation der Kliniken im Kreis informiert werden.