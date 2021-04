Die Zukunft der Familienbildungsstätte in Pirmasens ist weiter ungewiss. Mitte April hätten eigentlich die Mitglieder der Diözesanversammlung über angekündigte Sparpläne des Bistums beraten sollen. Die Versammlung fällt nach Angaben des Bistums Speyer aber aus, weil der Diözesanbischof Wiesemann erkrankt ist. Die nächste Vollversammlung sei für November geplant. Die ursprünglichen Sparpläne des Generalvikars haben vorgesehen, die Familienbildungsstätte in Pirmasens zu schließen, auf Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben den Übernachtungsbetrieb einzustellen und der Heilsbach in Schönau Zuschüsse zu streichen. Es soll nun aber nach anderen Lösungen gesucht werden, um bei der Haushaltsplanung die notwendigen Einsparungen vorzunehmen. Wie das konkret aussehen soll, werde im November beraten. Bis dorthin soll der Betrieb in den Einrichtungen aber wie gewohnt fortlaufen.