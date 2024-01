Züge zwischen Kaiserslautern und Neustadt fallen aus

In den Nächten auf Sonntag und auf Montag fallen die Züge zwischen Kaiserslautern und Neustadt aus.

In den Nächten auf Sonntag und auf Montag fallen die Züge zwischen Kaiserslautern und Neustadt aus. Das hat der zuständige Zweckverband mitgeteilt. Grund dafür seien Schienenarbeiten in Lambrecht. In den beiden Nächten wird deshalb ein Schienersatzverkehr eingerichtet. Der Zweckverband weist darauf hin, dass aus Platzgründen keine Fahrräder in die Ersatzbusse mitgenommen werden können. Außerdem gelten andere Abfahrtszeiten. Diese sind auf der Internetseite der Deutschen Bahn abrufbar.