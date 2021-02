Wegen Reparaturarbeiten nach einem Schienenbruch kommt es heute auf einem Streckenabschnitt zwischen Kirchheimbolanden und Freimersheim zu Zugausfällen. Wie das Mainzer Verkehrsunternehmen Vlexx mitteilte, verkehren dort deshalb Ersatzbusse. Fahrgäste müssten dabei beachten, dass die Ersatzbusse in Freimersheim später abfahren und in Kirchheimbolanden später ankommen. In der Gegenrichtung fahren die Busse ab Kirchheimbolanden früher ab und kommen auch in Freimersheim früher an.