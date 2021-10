per Mail teilen

Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße müssen Pendler derzeit mit Zugausfällen rechnen. Hintergrund ist nach Angaben der Deutschen Bahn, dass der Bahnübergang in Weidenthal beseitigt wird. Deshalb halten einige S-Bahnen nicht in Weidenthal. Zwischen Weidenthal und Neidenfels richtet die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr ein.