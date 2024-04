Blog: Immer mehr Ratten in Pirmasens ++ Nach Feuer in AfA Kusel: Flüchtling nicht schuldfähig ++ Zugausfälle bei KL ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Montag, 22. April

++ Immer mehr Ratten in Pirmasens ++

17:15 Uhr

In der Stadt Pirmasens breiten sich immer mehr Ratten aus. Die Stadt appelliert deshalb an die Bürger und legt Giftköder aus.

++ Nach Feuer in AfA Kusel: Flüchtling nicht schuldfähig ++

15:10 Uhr

Im November vergangenen Jahres hatte ein Bewohner ein Feuer in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Kusel gelegt. Dabei war er nicht schuldfähig, so das heutige Urteil des Landgerichts Kaiserslautern.

++ Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Saarland ++

10:44 Uhr

Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Merzig fahren bis zum Mittag keine Züge. Das schreibt die Bahn beim Nachrichtendienst X - ehemals Twitter - im Internet. Demnach fallen auch in der Gegenrichtung von Merzig nach Kaiserslautern Züge aus. Der Grund: Es sind Mitarbeiter kurzfristig krank geworden, so die Bahn.

++ Cannabis auf Volksfesten erlauben oder nicht? ++

10:07 Uhr

Der Stadtrat in Kaiserslautern will heute darüber entscheiden, ob künftig auf Volksfesten, Jahrmärkten oder auch dem Wochenmarkt ein Cannabisverbot gilt. Der Konsum von Cannabis ist bundesweit seit dem 1. April unter bestimmten Auflagen erlaubt - wie man auf Volksfesten damit umgeht, steht aber nicht im Gesetz. Die Kaiserslauterer Stadtverwaltung sagt aber, dass im Gesetz verankert ist, dass man nicht Cannabis rauchen darf, wenn in unmittelbarer Nähe Jugendliche oder Kinder unter 18 Jahre sind. Auf Märkten oder Volksfesten sei aber immer damit zu rechnen, dass Kinder und Jugendliche dort sind, deshalb soll der Cannabiskonsum dort verboten werden.

++ Wie entwickelt sich Betzenberg baulich weiter? ++

10:04 Uhr

Wie soll der Bereich rund um das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern künftig aussehen? Darüber soll am Nachmittag im Stadtrat diskutiert werden. Konkret geht es um verschiedene Baupläne für den Betzenberg. Dabei soll über die verschiedenen Varianten diskutiert werden, die für das Bauprojekt Betzenberg erarbeitet wurden. Schon länger befasst sich die Stadt Kaiserslautern mit der Neugestaltung des Quartiers rund um den "Betze". In den letzten Jahren wurden Experten gehört und auch die Bürger dazu befragt, was sie sich für das Wohnviertel wünschen. Eine Idee ist dabei auch der Bau einer Kita und ein Inklusives-Wohnprojekt am Betze. Eine Bürger-Interessensgemeinschaft hatte unter anderem gefordert, dass Anwohnern am Betzenberg Parkplätze gesichert werden bei Fußballspielen. Die Stadt plant in den kommenden Monaten eine öffentliche Infoveranstaltung zum Bauprojekt. Außerdem sollen Bürger auch online die Möglichkeit bekommen, sich zu den vorgestellten Plänen zu äußern.

++ Sport-Ergebnisse vom Wochenende ++

8:15 Uhr

Der FK Pirmasens hat gestern in der Fußball-Oberliga mit 1:3 bei Cosmus Koblenz verloren. Damit hat "die Klub" - wie die Pirmasenser genannt werden - den zweiten Tabellenplatz an Gonsenheim verloren. Deutlich besser läuft es in der Oberliga momentan für den SV Morlautern. Mit 3:0 haben die Morlauterer gegen Pfeddersheim gewonnen und damit zum fünften Mal hintereinander. Auch die zweite Mannschaft des FCK hat es am Wochenende besser als die Profis gemacht: Gegen Karbach haben sie mit 4:2 gewonnen. Beim Handball hat der TuS Dansenberg in der 3. Liga einen Dämpfer einstecken müssen. Der Favorit aus Saarlouis hat deutlich mit 32:37 gewonnen. Damit steckt der TuS weiter tief im Abstiegskampf. Und in der Tischtennis-Regionalliga haben die Frauen der TSG Kaiserslautern das Spitzenduell verloren. Gegen Tabellenführer Rasttatt hat es eine 2:8 Niederlage gegeben. Die TSG bleibt aber weiter auf dem zweiten Platz.

++ Stadtrat Pirmasens entscheidet über Bezahlkarte für Flüchtlinge ++

7:20 Uhr

Im Pirmasenser Stadtrat geht es am Nachmittag unter anderem nochmal um die Bezahlkarte für Geflüchtete, die eingeführt werden soll. Ein Anbieter für die Karte sei inzwischen gefunden, hat ein Stadtsprecher gesagt. Heute soll der Rat final darüber abstimmen, ob ihm der Auftrag erteilt wird. Sollte das Gremium zustimmen und der Anbieter beauftragt werden, könnte die Bezahlkarte in ungefähr 6 Wochen eingeführt werden. Diese Karte sollen geflüchtete Menschen bekommen, die einen Duldungsstatus haben oder die im Asylantragsverfahren sind. Es ist eine Art Guthaben-Karte, womit sie Dinge bezahlen können - ähnlich wie mit einer EC-Karte.

++ Prozessbeginn: Flüchtling soll Feuer in AfA Kusel gelegt haben ++

6:40 Uhr

Vor dem Landgericht Kaiserslautern muss sich heute ein Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (AfA) in Kusel verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im November vergangenen Jahres in der Kantine der AfA ein Feuer gelegt zu haben. Dabei soll der junge Bewohner Desinfektionsmittel als Brandbeschleuniger genutzt haben. Während der Tat sei er in einem "schuldunfähigen Zustand" gewesen, heißt es in der Prozessankündigung. Als das Feuer ausgebrochen war, konnte der Beschuldigte zunächst nicht angetroffen werden. Etwas später wurde er dann aber festgenommen und musste auch in Untersuchungshaft, weil Fluchtgefahr bestand. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, am Gebäude war laut Staatsanwaltschaft aber ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Nach wie vor ist die Kantine nach Angaben der Aufsichtsbehörde ADD nicht nutzbar.

++ Wohn- und Geschäftshaus in Kaiserslautern hat gebrannt ++

6:38 Uhr

In Kaiserslautern hat es in der Nacht in einem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Das Haus befindet sich in einer Seitenstraße in der Nähe des Gewerbegebiets-West. Das Feuer ist nach Angaben der Polizei im Erdgeschoss in einem Lebensmittelmarkt ausgebrochen. Warum, wissen die Ermittler noch nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Verletzt wurde niemand. Die Menschen, die sich in dem Haus befunden hätten, hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

++ Aussteller aus Kaiserslautern auf Hannover Messe ++

6:35 Uhr

Die Hannover Messe ist die weltweit größte Industriemesse. Sie beginnt heute und auch Firmen aus Kaiserslautern sind wieder mit dabei. Am Start ist zum Beispiel das Netzwerk "Smart Factory KL", das auf der Messe spezielle Produktionsinseln präsentiert. Die sollen zeigen, wie es funktionieren kann, Bauteile erneut zu nutzen, statt wegzuwerfen. Das hilft laut SmartFactory, um Ressourcen zu schonen und CO2 zu vermeiden. Auch die Kaiserlauterer Uni ist mit einem Gründerteam in Hannover vertreten. Das hat eine KI-gestützte Software entwickelt, die Firmen beispielsweise dabei helfen kann, Produktionskapazitäten oder Bestellmengen planbarer zu machen. Und auch das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Kaiserslautern ist mit mehreren Ständen bei der Messe dabei.