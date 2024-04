Zugausfälle auf der Alsenztalbahn zwischen Hochspeyer und Alsenz

per Mail teilen

Eigentlich sollten ab heute auf der Bahnstrecke zwischen Hochspeyer und Alsenz nach Modernisierungsarbeiten die Züge wieder normal rollen. Die Realität sieht anders aus.

Wie das Zugunternehmen Vlexx mitteilt, gibt es auf der Alsenztalbahn zum Teil erhebliche Probleme. Das heißt konkret: An mehreren Bahnübergängen gibt es den Angaben nach technische Probleme. Deswegen könnten die Züge nur langsamer fahren.

Zwischen Hochspeyer und Alsenz fallen Züge aus

Die Folge ist, dass es auf der Strecke zwischen Hochspeyer und Alsenz den ganzen Tag schon Zugausfälle und Verspätungen gibt. Die Bahn hat zum Teil auch einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Das Unternehmen bittet Reisende, die jeweilige Verbindung kurz vor der Fahrt noch einmal zu prüfen.

Dauer der Störungen auf Alsenztalbahn unklar

Die Zugstrecke durch das Alsenztal war fünf Wochen lang gesperrt. Die Deutsche Bahn hat in dieser Zeit zwischen Hochspeyer und Rockenhausen unter anderem Gleise erneuert und auch an Bahnübergängen gearbeitet. Wie lange die aktuellen Störungen an den Bahnübergängen noch andauern, ist nicht klar.