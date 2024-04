Blog: Zugausfälle auf Alsenztalbahn ++ Frau darf sich nicht vorzeitig scheiden lassen ++ FCK-Trainer setzt auf Fans ++

per Mail teilen

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

++ Zweibrücken: Frau darf sich nicht vorzeitig scheiden lassen ++

16:42 Uhr

Eine Frau darf sich nicht vor Ablauf des Trennungsjahres von ihrem Mann scheiden lassen, nur weil sie von einem anderen Mann ein Kind erwartet. Das hat das Oberlandesgericht Zweibrücken entschieden. In dem Fall hatte sich die Frau auf eine sogenannte Härtefallregelung berufen, nach der in Ausnahmefällen eine Ehe auch noch während des Trennungsjahres geschieden werden kann. Ihre Schwangerschaft innerhalb dieses Jahres sei für ihren Noch-Ehemann eine unzumutbare Härte. Das verneinten die Richter und lehnten den Antrag ab.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 15:30 Uhr.

++ Erneut Zugausfälle auf Alsenztalbahn++

15:28 Uhr

Auf der Bahnstrecke zwischen Hochspeyer und Alsenz fallen weiter Züge aus. Der Grund: An mehreren Bahnübergängen gibt es den Angaben nach Störungen, wodurch die Züge langsamer fahren müssen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ FCK-Trainer Friedhelm Funkel zum Abstiegskampf ++

12:46 Uhr

Seit Samstag steht der 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga auf einem direkten Abstiegsplatz. Deshalb appellierte FCK-Trainer Friedhelm Funkel jetzt an die Fans, nicht mit der Unterstützung nachzulassen. Für seine Spieler stünden jetzt schwere Spiele an - vor allem für den Kopf.

++ Polizei informiert über Job-Möglichkeiten ++

10:06Uhr

Wer sich für einen Job bei der Polizei interessiert, kann heute um 18:00 Uhr in die Polizeidirektion Pirmasens kommen. Dort wird der Polizeiberuf vorgestellt. Der Infoabend richtet sich laut Polizei an Abiturienten und Realschüler. Aber auch Quereinsteiger sollen sich angesprochen fühlen. Für den nächsten Einstellungstermin im Oktober 2024 seien noch Plätze frei. Deshalb wirbt die Polizei aktuell mit der landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" um Nachwuchs. Wer beim heutigen Infoabend in Pirmasens teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorab mit Namen, Geburtsdatum und einer Telefonnummer per Mail bei der Polizeidirektion Pirmasens (pdpirmasens@polizei.rlp.de) anzumelden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 9:30 Uhr.

++ Kreis-Jugendamt jetzt in Landstuhl ++

8:32 Uhr

Seit heute ist das Jugendamt des Kreises Kaiserslautern in den neuen Räumen in Landstuhl zu finden. Der Umzug lief nicht ohne Probleme. Mehr dazu in unserem Artikel:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 8:30 Uhr.

++ Bauarbeiten Pariser Straße beginnen ++

7:15 Uhr

Autofahrer brauchen in Kaiserslautern in dieser Woche starke Nerven. Auf einer der Hauptverkehrsstraßen – der Pariser Straße – beginnen heute Bauarbeiten. Deshalb ist stadteinwärts eine Fahrspur gesperrt. Und zwar zwischen dem sogenannten Kleeblatt und dem Waschpark der Lebenshilfe. Nach Angaben der Stadt wird der rechte Fahrstreifen saniert. Der linke Fahrstreifen darf aber weiter benutzt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Samstag (13.04.) dauern.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Kreis Kusel will Tourismus ankurbeln ++

6:33 Uhr

Mit neuen digitalen Angeboten will der Landkreis Kusel den Tourismus in der Region ankurbeln. Wie es gelingen soll mehr Menschen auf die Burg Lichtenberg oder in die Museen im Kreis zu locken, lesen sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Schwerer Raub in Pirmasens - Prozess beginnt ++

6:33 Uhr

Für 200 Euro und ein Handy haben fünf Männer in Pirmasens einen Mann überfallen. Ab heute muss sich einer der Angreifer dafür vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten. Laut Anklage hatte die Gruppe das Opfer im vergangenen Sommer auf einem Parkplatz überfallen. Während jemand das Opfer festgehalten habe, soll der Angeklagte ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben - möglicherweise mit dem Griff einer Machete. Das Opfer soll auch mit einer Pistole bedroht und verprügelt worden sein. Der Mann wurde unter anderem am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus. Nach dem Überfall waren die Angreifer weggelaufen, drei von ihnen werden noch immer gesucht.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2024 um 6:30 Uhr.