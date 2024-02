++ Liveblog: Wieder mehr Züge bei FCK-Spiel, Bauunternehmer legt vor Gericht in Kaiserslautern gefälschte Papiere vor, schnelleres Netz in der Südwestpfalz ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem neuen Liveblog erfahren Sie es.

Freitag, 9. Februar 2024

++ Spaß uff Pfälzisch zum Start ins Wochenende ++

18:32 Uhr

Ja, auf dem Kotten in Kaiserslautern ist es eng. Wenn dann aber noch sprachliche Missverständnisse auftreten, wird das Ganze beim Durchfahren mit dem Auto umso problematischer.

++ Angeklagter Bauunternehmer soll vor Gericht gelogen haben ++

18:14 Uhr

Ein Bauunternehmen im Kreis Kaiserslautern soll illegale Arbeiten durchgeführt haben. Am Amtsgericht Kaiserslautern läuft dazu ein Prozess. Heute wurde bekannt, dass der Angeklagte vor Gericht wohl gelogen hat.

++ Polizist aus der Pfalz klaut Käse und wird entlassen ++

17:34 Uhr

Im September 2019 hat ein Polizist aus der Pfalz rund 180 Kilogramm Käse nach einem Verkehrsunfall mitgenommen. Dafür muss er jetzt seine Uniform abgeben.

++ Hebammen-Kreißsäle in KL und Kibo ++

16:09 Uhr

In sieben Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz entstehen gerade sogenannte Hebammen-Kreißsäle – unter anderem am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern und Kirchheimbolanden. Das Land unterstützt den Aufbau des Angebots nach eigenen Angaben insgesamt mit rund 200.000 Euro. In Hebammen-Kreißsälen wird eine Geburt nicht von Ärzten geleitet, sondern von Hebammen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, steht dabei die natürliche Geburt aus eigener Kraft im Vordergrund. Durch diese Kreißsäle werde die Geburtshilfe im Land verbessert und werdende Eltern könnten künftig zwischen verschiedenen Angeboten wählen.

++ Wieder Zusatzzüge bei FCK-Heimspiel gegen Paderborn ++

15:12 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern spielt morgen zuhause gegen Paderborn (Anpfiff 20:30 Uhr). Zum Heimspiel fahren auch wieder viele Züge. Das hat der zuständige Schienenzweckverband mitgeteilt. Beim letzten Heimspiel gegen Schalke hatte das wegen des Lokführerstreiks nicht geklappt. Morgen sind aber wieder wie gewohnt vor und nach dem Spiel Zusatzzüge unterwegs. Zum Beispiel zwischen Kaiserslautern und Pirmasens oder Lautern und Ludwigshafen.

++ Schnelleres Internet für viele Firmen in der Südwestpfalz ++

14:33 Uhr

In der Südwestpfalz bekommen 13 weitere Gewerbegebiete schnelleres Internet. Mehr als 1,5 Millionen Euro stellt das Land dem Kreis für diesen Glasfaser-Ausbau zur Verfügung. Über die Fördermittel dürfen sich vor allem die Firmen in der Südwestpfalz freuen, die zum Beispiel in den Gewerbegebieten in Münchweiler, Heltersberg und Thaleischweiler- Fröschen liegen. Den Ausbau übernimmt die Telekom. Wenn alles glatt läuft, könnten die Anschlüsse bis Ende des Jahres gelegt sein, so zumindest der Plan der Kreisverwaltung. In Sachen Highspeed-Internet steht der Kreis laut der Landrätin Ganster sehr gut da. Alle weiterführenden Schulen, Grundschulen und die meisten Gewerbegebiete seien bereits mit einer schnellen Internetverbindung versorgt.

++ Betrunkene schlägt in Kaiserslautern Polizisten ++

13:10 Uhr

Nach einer Faschingsveranstaltung in Kaiserslautern hat eine Frau am frühen Morgen einen Polizisten geschlagen. Die Polizei hatte auf der Party zunächst einen Streit geschlichtet und wartete anschließend mit einer 51-Jährigen auf ein Taxi. Auf einmal schlug die betrunkene Frau einen der Polizisten. Die Beamten überwältigten sie daraufhin und brachten sie zur Polizeidienststelle. Dort wurde sie von ihrem erwachsenen Sohn abgeholt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

++ Rathaus in Kaiserslautern muss saniert werden ++

12:50 Uhr

Es wird teuer, es wird aufwendig und sehr lang dauern: In Kaiserslautern soll in den kommenden Jahren das Rathaus saniert werden – für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag, wie Baudezernent Manuel Steinbrenner (Grüne) schätzt. Gut 550 Mitarbeiter müssen dann für mehrere Jahre ausziehen.

++ SWR Newscamp für Schulen in Kaiserslautern ++

11:50 Uhr

Die Welt der Nachrichten wird immer komplexer. Gerade in Zeiten von Internet und künstlicher Intelligenz wird es immer schwieriger, beispielsweise Falschmeldungen von echten Nachrichten zu unterscheiden. Um das und noch viel mehr zu lernen, laden wir Schulklassen zum SWR Newscamp nach Kaiserslautern ein. Am Mittwoch, 20. März, sind 120 Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 aus der Westpfalz bei uns im SWR-Studio Kaiserslautern zu Gast. Dort erfahren sie unter anderem, wie sie das Beste aus den täglichen Nachrichten für sich herausholen können.

++ Kreis Kusel will den ÖPNV verbssern ++

9:16 Uhr

Der Kreis Kusel passt in diesem Jahr das Angebot im Öffentlichen Nahverkehr an. Unter anderem soll sich der Busplan ändern. Außerhalb der Stoßzeiten sollen kleinere Busse zum Einsatz kommen. Ruftaxis sollen zirka von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends die einzelnen Orte anfahren und die Menschen ohne eigenes Auto zuverlässiger von A nach B bringen. Für die Pläne soll es eine Ausschreibung geben, auf die sich Busunternehmen bewerben können. Was der Kuseler Landrat Otto Rubly (CDU) zu den Änderungen im ÖPNV sagt:

++ Die Marching-Band und ihre Liebe zur Fastnacht ++

8:22 Uhr

Diese Musikgruppe hat Tradition in der Pfalz: Die Marching-Band der US Air Force ist jedes Jahr beim Umzug in Ramstein am Fastnachtsdienstag dabei. Allesamt sind es Profis an ihren Instrumenten. Trotzdem: Für die Fastnachtsauftritte wird immer noch mal extra geprobt.

++ Weniger Übernachtungen in der Südwestpfalz ++

7:40 Uhr

Weniger Übernachtungen, dafür mehr Tagestouristen als im Vorjahr: Das ist die Bilanz der Südwestpfalz Touristik für das Jahr 2023. Die Leiterin der Südwestpfalz Touristik vermutet, dass das vor allem am schlechten Wetter im August des vergangenen Jahres gelegen hat. In der Übernachtungsstatistik fällt auf, dass bis Juli sogar mehr Menschen in der Region übernachtet hatten als noch 2022. Im August gab es dann aber einen Einbruch. Auch die Hotels und Unterkünfte machen laut der Südwestpfalz Touristik das Augustwetter dafür verantwortlich, dass es knapp 50.000 Übernachtungen weniger gab als 2022. Trotzdem erfreulich für die Region: Es gab 27.000 Tagestouristen mehr als noch im Vorjahr.



++ Lauterer Wochenmarkt wird anders aussehen ++

07:10 Uhr

In der Kaiserslauterer Innenstadt ist am Samstag wieder Wochenmarkt auf dem Stiftsplatz. Wie die Stadt mitteilt, wird dieser künftig ein bisschen anders aussehen. Unter anderem deswegen, weil einige Stände in Zukunft nicht mehr beim Lauterer Wochenmarkt dabei sein werden. Um entstandene Lücken zu schließen, hat die Stadt einen neuen Stand-Plan erarbeitet. Der gilt auch für den Donnerstagsmarkt in der Königsstraße. Wochenmarkt ist in Kaiserslautern immer dienstags, donnerstags und samstags. Von 7 bis 13.30 Uhr gibt es dort frische Lebensmittel oder Pflanzen zu kaufen.



++ Ausstellung von Boris Eldagsen in Pirmasens ++

06:32 Uhr:

Der in Pirmasens geborene Künstler Boris Eldagsen zeigt eine Werkschau im Forum Alte Post. 2023 lehnte er einen renommierten Fotografie-Preis ab und sorgte weltweit für Aufsehen. Neben KI-generierten Bildern zeigt die Ausstellung auch eine Auswahl an Werken, die in Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern entstanden sind. Zu ihnen zählt auch die für einen Oscar nominierte deutsche Schauspielerin Sandra Hüller.

Donnerstag, 8. Februar 2024

++ Die Liebe zum Nähen von Fastnachtskostümen ++

18:23 Uhr

Die Liebe zum Nähen wurde Martina Gräber aus Enkenbach-Alsenborn in die Wiege gelegt. In ihrem eigenen Geschäftshäuschen bietet sie über 200 Kostüme samt Requisiten und Zubehör an. Bei einem Kostümwettbewerb in Venedig belegte sie den zweiten Platz.

++ FCK gegen Paderborn: Im Abstiegskampf müssen Siege her ++

17:15 Uhr

Nach der Niederlage in Elversberg wächst der Druck auf den 1. FC Kaiserslautern. Im Abstiegskampf der 2. Bundesliga müssen Erfolge her. Nur ein Punkt trennt die Roten Teufel vom direkten Abstiegsplatz. Nach dem glücklosen Auftritt beim saarländischen Aufsteiger fordert FCK-Trainer Dimitrios Grammozis eine deutliche Steigerung seines Teams.

++ Frau in Mall von Mann geschlagen ++

16:36 Uhr

Eine Frau wurde am Donnerstagmorgen in der Mall in Kaiserslautern von einem Mann geschlagen, den sie nicht kannte. Das berichtet die Polizei. Die Frau wurde leicht verletzt. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes haben den Mann festgehalten – bis die Polizei kam. Als er die Beamten sah, wollte er nach Polizeiangaben fliehen und versuchte, sich zur Wehr zu setzen. Ohne Erfolg. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige zu – wegen des Verdachts der Köperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Warum der Mann die Frau attackiert hat, ist bislang nicht klar. In Katzweiler ist gestern Abend ebenfalls eine Frau von einem ihr unbekannten Mann attackiert worden – beim Gassi gehen. Der maskierte Angreifer dort konnte fliehen.



++ Pegel der Flüsse in der Westpfalz gestiegen - aber noch kein Grund zur Sorge ++

15:35 Uhr

Die Pegel von Flüssen und Bächen in der Westpfalz sind seit gestern wieder stark angestiegen. Die Feuerwehren sagen aber, es besteht momentan kein Grund zur Sorge. Einige Pegel sollen über Nacht weiter ansteigen und ab morgen Nachmittag wieder sinken. SWR-Reporterin Christina Fleischanderl berichtet über die Lage an den Flüssen und Bächen in der Westpfalz:

++ Für Donnersberger Landrat ist Finanzproblem nicht gelöst ++

14:30 Uhr

Für viele hochverschuldete Städte und Gemeinden in der Westpfalz schrumpfen die Schuldenberge etwas. Das Land übernimmt Altschulden und zwar in Millionenhöhe - auch im Donnersbergkreis. Das Finanzproblem vieler Kommunen ist damit aber noch lange nicht gelöst. Im Donnersbergkreis beispielsweise hat man dieses Jahr nach wie vor ein Minus von 10 Millionen Euro im Haushalt. Landrat Rainer Guth (parteilos) kritisiert unter anderem, wie der kommunale Finanzausgleich berechnet wird. Dass das Land einen Teil der Schulden übernimmt, sei erfreulich, so Guth. Sollte es aber insgesamt vom Land nicht mehr Geld geben, kämen Kommunen nur schwer aus der finanziellen Notlage heraus.

++ EuGH muss sich mit Fall aus Dahn beschäftigen ++

13:21 Uhr

Ein Streit über ein Seniorenheim in Dahn beschäftigt bald den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die GEMA und eine weitere Verwertungsgesellschaft hatten gegen das Heim geklagt, weil alle 90 Bewohnerinnen und Bewohner über einen gemeinsamen Satelliten fernsehen. Darin sehen die Klägerinnen eine Urheberrechtsverletzung. Zuletzt hatte das Oberlandesgericht Zweibrücken die Klage abgewiesen. Bewohner in Seniorenheimen seien keine Hotelgäste und deshalb auch anders zu bewerten, so die Richter. Die Klägerinnen gingen nun zur nächsten Instanz, dem Bundesgerichtshof. Dieser hat heute aber keine Entscheidung getroffen, weil noch Fragen offen sind. Zum Beispiel, ob Seniorenheim-Bewohner tatsächlich nicht wie Hotelgäste zu behandeln sein, wenn es um das Fernsehen geht.

++ In Ramsen sind die Stumpfwaldhexen los ++

12:33 Uhr

Wie jedes Jahr an Altweiber machen die Stumpfwaldhexen Ramsen im Donnersbergkreis unsicher - und sammeln Spenden. Seit 12:11 Uhr treiben sie an der Eistalhalle ihr Unwesen. Um 20:11 Uhr geht es dann hinein zur Party. Der ganze Schabernak ist für einen guten Zweck: In diesem Jahr gehen die Spenden zum Teil an den TuS Ramsen für einen neuen Hallenboden, an das SOS-Kinderdorf in Eisenberg und an die Betroffenen eines Großbrandes vor ein paar Wochen.

++ Frau in Katzweiler angegriffen ++

12:05 Uhr

Die Polizei sucht einen Mann, der eine Frau beim Gassigehen in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern angegriffen haben soll. Als die Frau mit ihrem Hund spazieren war, sei der Mann plötzlich auf sie zugekommen und habe ihr erst in die Rippen, dann ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei der Unbekannte geflüchtet. Er wird auf 1,80 Meter geschätzt, war schwarz gekleidet und hatte eine Maske im Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0631 3692620.



++ Kinderansprecher in Ramstein und Landstuhl ++

11:19 Uhr

In Ramstein-Miesenbach und in Landstuhl sind Kinder angesprochen wurden. Das war im Kreis Kaiserslautern nicht das erste Mal in jüngster Vergangenheit. Gibt's einen Zusammenhang?

++ Polizei in der Westpfalz gibt Tipps zu Fasching ++

10:02 Uhr

Wie können Närrinnen und Narren sicher die Faschingstage überstehen? Das Polizeipräsidium Westpfalz rät: Wer viel Alkohol trinkt, lässt das Auto stehen. Die Polizei bittet, wenn getrunken wird, dann verantwortungsbewusst. Lieber zwischendurch mal ein Glas Wasser trinken. Die Polizei erinnert auch nochmal daran, dass man sein Getränk niemals unbeaufsichtigt stehen lassen sollte. Die Gefahr von K.O.-Tropfen sei nicht zu unterschätzen. Kostümierte sollten außerdem beim Autofahren beachten, dass laut der Straßenverkehrsordnung das Gesicht immer zu erkennen sein muss.

++ Auch Ramstein und Kaiserslautern feiern heute Altweiber ++

9:11 Uhr

Im Kongresscenter in Ramstein bringen sich heute Närrinnen und Narren in Fastnachtsstimmung. Dort spielt eine Live-Band, ein DJ legt auf und Mitglieder des Karnevalvereins Bruchkatze tanzen ein Männerbalett. Tickets gibt es online oder an der Geschäftsstelle. Außerdem lädt der Kaiserslauterer Karnevalsverein zu sich in die Kalause an der Gartenschau ein. Auch dort gibt es verschiedene Musikacts, unter anderem die Band Sergant. Karten gibt es an der Abendkasse ab 18 Uhr.

++ Arztpraxen könnten geschlossen bleiben ++

8:34 Uhr

Sollten Sie heute zum Arzt müssen, informieren sie sich vorher, ob die Praxis auch geöffnet hat. Denn der Verband medizinischer Fachberufe hat bundesweit zum Streik aufgerufen. Demnach können auch in der Westpfalz einige Praxen heute geschlossen bleiben, weil Auszubildende, Arzthelfende und Fachangestellte ihre Arbeit niederlegen. Der Verband fordert durchschnittlich 14,6 Prozent mehr Geld.

++ Fasching: Stumpfwaldhexen machen Ramsen unsicher ++

7:46 Uhr

Auch in der Westpfalz beginnt heute mit dem Altweiber-Donnerstag der Höhepunkt der Karnevalszeit. Dabei gibt es viele Veranstaltungen. In Ramsen im Donnersbergkreis zum Beispiel machen die Stumpfwaldhexen die Straßen unsicher. Dabei sammeln sie - wie jedes Jahr - Geld für einen gemeinnützigen Zweck. Nach ihrem Umzug feiern die Stumpfwaldhexen ein großes Fest in der Eisthalhalle. Mit Live-Musik von der Band Magic. Tickets gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse.



++ Kommunen im Westen der Pfalz machen weiter Schulden ++

6:48 Uhr

Millionen von Schulden kommen weg, das ist seit Anfang des Jahres bekannt. Denn das Land nimmt vielen Kommunen im Westen der Pfalz einen Teil ihrer Schulden ab. Gleichzeitig häufen sie aber weitere an. Ein Teufelskreis.

++ Geklauter Wohnwagen aus Zweibrücken taucht in Frankreich auf ++

6:16 Uhr

Mithilfe von GPS hat die Polizei einen geklauten Wohnwagen aus Zweibrücken in Frankreich gefunden. Er stand in einem Zweibrücker Gewerbepark und war mit einem sogenannten Deichsel-Schloss abgesichert, das Diebe eigentlich abschrecken soll. Trotzdem wurde der Wohnwagen geklaut - vermutlich zwischen 1. und 6. Februar. Durch das GPS-Signal konnte die Polizei den Wohnwagen in Frankreich sicherstellen. Jetzt werden Zeugen gesucht.



Mittwoch, 7. Februar 2024

++ Faschings-Tipps im Westen der Pfalz ++

18:20 Uhr:

Fastnacht, Fasching, Karneval: Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange! Egal, ob Sie einen Fastnachtsumzug bestaunen oder auf einer Faschingsparty das Tanzbein schwingen möchten. Hier finden Sie einige Fastnachts-Tipps im Westen der Pfalz:

++ A63 zwischen Winnweiler und Göllheim wieder frei ++

17:39 Uhr

Nach einem Lkw-Unfall ist die A63 zwischen Winnweiler und Göllheim wieder frei. Der Bereich war am Nachmittag in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein Lkw auf der Autobahn in die Mittel-Leitplanke gefahren. Der Fahrer sei zu schnell unterwegs gewesen und dann mit seinem Sattelzug ins Schleudern geraten. "Das Fahrerhaus der Zugmaschine drehte sich um 180 Grad und der Sattelzug blockierte beide Fahrstreifen", so die Polizei. Auch der Rettungshubschrauber war im Anflug, da man zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen war. Der Fahrer sei dann aber mit einem Krankenwagen leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

Auf der A63 zwischen Winnweiler und Göllheim fuhr ein Lkw in die Mittel-Leitplanke. Polizei

++ Pfälzische Schul-Schachmeisterschaften in Ramstein-Miesenbach ++

17:10 Uhr

In Ramstein-Miesenbach sind heute die pfälzischen Schul-Schach-Meisterschaften gestartet. Mehrere hundert Schüler aus der ganzen Pfalz nehmen an dem zweitägigen Wettbewerb teil. Die Jüngsten gehen noch zur Grundschule, einige machen bald ihr Abitur. Wir haben sie gefragt, was Schachspielen so besonders für sie macht:

Das Schach-Turnier in Ramstein-Miesenbach gilt als eines der größten in ganz Deutschland. Die Gewinner aus der Pfalz dürfen im März zum Landesentscheid in Bendorf.



++ A63 zwischen Winnweiler und Göllheim gesperrt ++

16:25 Uhr

Die A63 zwischen Winnweiler und Göllheim ist im Moment in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist ein Lkw in die Mittel-Leitplanke gefahren. Warum, ist noch unklar. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Lkw muss geborgen werden. Solange bleibt die Autobahn gesperrt. Autofahrer werden umgeleitet. Wer sich auskennt, soll das Gebiet umfahren.



++ Cyberangriff auf Handwerkskammer: Keine sensiblen Daten gestohlen ++

16:09 Uhr

Bei dem Cyberangriff auf die Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern sind nach eigenen Angaben keine sensiblen Daten gestohlen worden. Einzelne Systeme werden schrittweise wieder mit dem Internet verbunden. Wann die einzelnen Online-Dienste und die Website der Handwerkskammer der Pfalz wieder komplett funktionsfähig sind, konnte eine Sprecherin der Kammer noch nicht sagen.

++ In Kaiserslautern fehlt Wohnraum für Geflüchtete ++

15:34 Uhr

Der Stadt Kaiserslautern fehlt es an Wohnraum für geflüchtete Menschen. Bis Mitte Januar seien zwar nicht viele Flüchtlinge der Stadt zugeteilt worden - die Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften in Kaiserslautern seien aber schon jetzt nahezu alle belegt, sagt Oberbürgermeisterin Beate Kimmel. Sollten in nächster Zeit mehr Menschen nachkommen, sei schnell kein Platz mehr verfügbar. Um neuen Wohnraum für Geflüchtete zu schaffen, denkt die Stadt darüber nach, weitere Gebäude anzumieten. Container als Unterkünfte seien die letzte Möglichkeit, die die Stadt in Betracht ziehen will, so Kimmel.

++ Drogen im Spiel: Hilflose Frau mit Kleinkind in Kaiserslautern ++

14:50 Uhr

Die Polizei musste in Kaiserslautern zu einer Frau fahren, die sich in einer hilflosen Lage befand. Auch einem vierjährigen Kind musste geholfen werden. Es waren Drogen im Spiel. Das Jugendamt ist eingeschaltet.

++ Rollstuhlfahrer in Kaiserslautern bestohlen ++

13:10 Uhr

Ein Rollstuhlfahrer ist bereits am vergangenen Freitag in einem Einkaufsmarkt in der Kaiserslauterer Merkurstraße bestohlen worden. Wie die Polizei nun mitteilt, wollte der 79-Jährige an der Kasse seinen Einkauf bezahlen. Dabei habe er gemerkt, dass sein Geldbeutel verschwunden war. "Vermutlich stahl ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Jackentasche des Rentners", so die Polizei. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692620.



++ Junger Bulle stürzt in Güllegruppe im Kreis Kusel ++

12:13 Uhr

Ein junger Bulle ist in Reipoltskirchen im Kreis Kusel in eine Güllegrube gestürzt. Die Feuerwehr musste ihn daraus befreien, weil er es alleine nicht geschafft hatte. Die ganze Geschichte, hier:

++ Polizeieinsatz wegen angeblichem Streit mit Machete in Pirmasens ++

11:24 Uhr

Weil auf dem Exerzierplatz in Pirmasens ein Mann mit einer Machete bedroht worden sein soll, kam es am frühen Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Polizei hatte gegen 17 Uhr einen Anruf erhalten, in dem von einer Auseinandersetzung die Rede war. Dabei soll ein Mann aus einer Gruppe von Menschen heraus einen Passanten mit einer Machete bedroht haben. Ein weiterer Mann aus der Gruppe habe den mutmaßlichen Angreifer beruhigt. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und kontrollierte einige Personen. Eine Machete wurde nicht gefunden. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.



++ Betrunkener Mitarbeiter randaliert in Restaurant in Kaiserslautern ++

10:55 Uhr

Ein Mitarbeiter hat am Dienstagnachmittag in einem Restaurant in der Richard-Wagner-Straße in Kaiserslautern randaliert. Nach Angaben der Polizei sollte der 31-Jährige die Gaststätte verlassen, weil er alkoholisiert war. Das habe der Mann aber nicht akzeptiert. Stattdessen habe er den Pausenraum verwüstet. Die Polizei rückte aus und erteilte dem Mann schließlich einen Platzverweis. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung rechtfertigen, so die Polizei.



++ Weiteres Mosaik in Pirmasens ++

10:40 Uhr

Nach der Vogeltreppe soll in Pirmasens ein weiteres Mosaik-Kunstwerk entstehen. Laut Stadt wird bis August eine Mauer am Münzplatz mit den Steinen von der rheinland-pfälzischen Künstlerin Tanja Lebski umgestaltet. Die Kosten liegen bei 200.000 Euro.

++ Bessere Busverbindungen für Kreis Kusel ++

9:31 Uhr

Im Kreis Kusel wird es in diesem Jahr für die Bürgerinnen und Bürger positive Veränderungen beim Öffentlichen Nahverkehr geben. Mit dem neuen Angebot sollen die Menschen im Kreis insgesamt ein besseres Angebot von Buslinien und Abfahrzeiten haben. Landrat Otto Rubly (CDU) nennt im Audio die Hintergründen:

Das bedeutet, dass Ruftaxis Orte im Kreis Kusel grob von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr anfahren und die Menschen so zuverlässiger ohne eigenes Auto von A nach B kommen können. Für die Pläne gibt es jetzt bald eine Ausschreibung, auf die sich Busunternehmen bewerben können.

++ Wegen Kinderpornos: Mann aus Pirmasens muss ins Gefängnis ++

8:03 Uhr

Weil ein Mann in Pirmasens kinderpornografische Inhalte gespeichert hatte, muss er für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das hat das Amtsgericht in Pirmasens mitgeteilt. Insgesamt hatte der Mann mehr als 500 Bilder und Videos auf verschiedenen Handys und einem Computer. Das Urteil vom Amtsgericht ist rechtskräftig.



++ Online-Vortrag: Wie kann ich mein Haus begrünen? ++

7:18 Uhr

In Kaiserslautern bekommen Interessierte heute Abend ab 18 Uhr Tipps, wie Gebäude begrünt werden können. Die Stadt Kaiserslautern lädt zu einem entsprechenden Online-Vortrag ein. Ein Vertreter des Bundesverbandes Gebäudegrün erklärt darin, worauf es bei der Begrünung von Gebäuden ankommt. Er verspricht auch ganz konkrete Beispiele zu geben, wie das jeder selbst machen kann. Den Zugangs-Link zum Vortrag finden sie hier.

An diesem Beispiel aus Freiburg sieht man, wie Hausbesitzer ihre Fassade begrünen können. Bundesverband Gebäudegrün

++ Steinewerfer auf A63 bei Kirchheimbolanden ++

6:48 Uhr

Unbekannte haben gestern Abend bei Kirchheimbolanden einen rund zwölf Kilo schweren Stein von einer Brücke auf die A63 geworfen. Eine Zeugin hat nach Angaben der Polizei drei Personen dabei beobachtet, wie sie von einer Brücke bei Marnheim den Stein auf die Autobahn in Richtung Mainz warfen. Danach seien sie weggelaufen. Zum Glück wurde durch den Steinwurf kein Fahrzeug getroffen, verletzt wurde daher niemand.



++ Luchs stirbt bei Unfall in der Südwestpfalz ++

6:18 Uhr

Eine traurige Nachricht kommt heute Morgen vom Koordinationszentrum für Luchs und Wolf in Trippstadt. Bei einem Verkehrsunfall in Lemberg in der Südwestpfalz ist ein Luchs-Weibchen gestorben. Es habe massive Kopfverletzungen gehabt. Die Experten aus Trippstadt wollen nun herausfinden, um welchen Luchs es sich handelt. In einem aufwendigen Wiederansiedlungsprojekt wurden von 2016 bis 2020 insgesamt 20 Luchse in den Pfälzerwald gebracht, damit der Luchs wieder bei uns heimisch wird.

Mehr zum Wiederansiedlungsprojekt des Luches im Pfälzerwald lesen Sie hier:

Dienstag, 6. Februar 2024

++ Pfalzklinikum startet Internetportal für seelische Gesundheit +++

18:20 Uhr

Das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie hat ein Internetportal für seelische Gesundheit gestartet. Das Pilotprojekt "Curamenta" soll Informationen über seelische Gesundheit und Erkrankungen, Diagnosen und Behandlungsmöglichkeiten bereitstellen, teilte das Klinikum am Dienstag im südpfälzischen Klingenmünster mit. In moderierten Foren könnten sich Betroffene und Angehörige austauschen. Zudem sei geplant, dass diese online Termine verwalten, mit dem Behandlungsteam chatten und Dokumente austauschen können. Vier Bereiche des Pfalzklinikums beteiligen sich an einer so genannten Pilotphase: die Ambulanten und Aufsuchenden Dienste, die gemeindepsychiatrische Einrichtung Betreuen-Fördern-Wohnen sowie die Zuhause-Behandlungs-Teams in Kusel und Kaiserslautern.



++ 3,5 Millionen Euro Spenden für Herzenssache ++

17:43 Uhr

Die Herzenssache hat im vergangenen Jahr rund 3,5 Millionen Euro Spenden gesammelt. Die Kinderhilfsaktion von SWR, Saarländischem Rundfunk und Sparda Bank unterstützt gemeinnützige Projekte im Südwesten - unter anderem den Kinderzirkus Pepperoni in Rockenhausen im Donnersbergkreis. Hier können benachteiligte Kinder zum Beispiel spielen und turnen. Auch in diesem Jahr unterstützt die Herzenssache wieder gemeinnützige Projekte.

++ Frau in Zweibrücken wegen versuchten Totschlags verurteilt ++

16:38 Uhr

Vergangenen Sommer ist bei einer Party in Pirmasens eine Jugendliche aus einem Fenster gefallen. Eine junge Frau, die dafür verantwortlich ist, hat das Landgericht Zweibrücken heute verurteilt - zu einem Jahr und drei Monaten Jugendstrafe auf Bewährung wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

++ DAK-Studie: Westpfälzer weniger krank ++

16:08 Uhr

Die Menschen in der Westpfalz waren im vergangenen Jahr etwas weniger krank als im Jahr davor. Diese Zahlen hat die Krankenkasse DAK für Stadt und Kreis Kaiserslautern sowie den Donnersbergkreis veröffentlicht. Danach war jeder Arbeitnehmer, der bei der DAK versichert war, im vergangenen Jahr im Durchschnitt 23 Tage krank. Der Krankenstand sank damit im Vergleich zum Jahr davor von 6,4 auf 6,3 Prozent. Die meisten Ausfälle gingen auf das Konto von Erkältungskrankheiten und Grippe.



++ Krankenhaus Pirmasens kommt bislang gut durch die Krise ++

15:14 Uhr

Das Krankenhaus in Pirmasens ist bislang gut durch die Krise gekommen. Viele Kliniken in Deutschland kämpfen mit Geldnot. Außerdem fehlt in zahlreichen Krankenhäusern Personal. Nach Angaben von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sieht es dagegen im städtischen Klinikum Pirmasens besser aus.

++ Illegal Sperrmüll bei Imsweiler entsorgt ++

14:14 Uhr

Bei Imsweiler im Donnersbergkreis haben Unbekannte illegal Sperrmüll entsorgt. Laut Polizei wurde der Müll in einem Wassergraben neben einem Wirtschaftsweg entdeckt – Bauabfälle, Spanplatten oder auch Rigipsplatten. Der Verursacher müsse neben einem „empfindlichen Bußgeld“ auch die Kosten für die Entsorgung zahlen. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn jemand gesehen hat, wer den Müll bei Imsweiler abgeladen hat: Telefon 06361 9170.

Unbekannte haben bei Imsweiler illegal Bauabfälle, Spanplatten oder auch Rigipsplatten entsorgt. Polizeiinspektion Rockenhausen

++ Seniorin verletzt sich in Rodenbach im Bus schwer ++

13:22 Uhr

Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die mitbekommen haben, wie eine 87-Jährige in einem Bus in Rodenbach hingefallen ist und sich dabei schwer verletzt hat. Sie war laut Polizei gegen 10:30 Uhr am Montavormittag in den Bus eingestiegen, als dieser an der Haltestelle in der Rodenbacher Ortsmitte gehalten hatte. Noch bevor sie sich hinsetzen konnte, sei der Busfahrer losgefahren. Ein Rettungswagen brachte nach dem Sturz die schwer verletzte Dame ins Westpfalz-Klinikum. Wer im Bus saß und etwas mitbekommen hat, soll sich bei der Polizei in Kaiserslautern melden, unter: 0631 369 2250.



++ Zweibrücken braucht "Kohle" für geplante "Mediothek" ++

13:09 Uhr

Seit Jahren tut sich nichts im ehemaligen City-Outlet in Zweibrücken. Wenn es nach Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) geht, soll sich da aber möglichst bald ändern. Geplant ist eine sogenannte Mediothek - eine Mischung aus Bibliothek, Medien- und Kulturzentrum. Das Projekt soll mit Hilfe einer Förderung durch den Bund endgültig auf sichere Beine gestellt werden, sagte Wosnitza.

++ Schwerer Unfall: Straße zwischen Rodenbach und KL voll gesperrt ++

12:21 Uhr

Die Kreisstraße zwischen zwischen Rodenbach und dem Kaiserslauterer Stadtteil Einsiedlerhof war heute Morgen für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Das lag nach Angaben der Polizei an einem Unfall, bei dem ein Motorrad- und ein Rollerfahrer frontal zusammengestoßen sind. Der Motorradfahrer war in Richtung Einsiedlerhof unterwegs und hatte beim Überholen den Rollerfahrer auf der Gegenfahrbahn übersehen. Beide verletzten sich bei dem Unfall zwar schwer, aber laut Polizei nicht lebensgefährlich. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.



++ Polizei Kaiserslautern erst gerufen, dann beleidigt ++

11:11 Uhr

In Kaiserslautern hat ein Mann erst die Polizei um Hilfe gebeten und sie dann beleidigt. Zunächst rief er sie, weil ihm angeblich der Geldbeutel in einem Lokal in der Innenstadt geklaut wurde. Die Polizisten halfen dem Mann dann bei der Suche, allerdings ohne Erfolg. Weil er damit nicht zufrieden war, beleidigte er die Beamten. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt und er bekam eine Anzeige. Kurze Zeit später hat der Mann bei der Polizei erneut angerufen - und die Beamten am Telefon beleidigt. Auch dafür hat er eine Anzeige bekommen.



++ Asiatische Hornisse breitet sich im Westen der Pfalz weiter aus ++

10:42 Uhr

Sie ist klein, hat es aber faustdick hinter den Ohren: die Asiatische Hornisse. Dass sie sich bei uns immer mehr ausbreitet, könnte gefährlich werden - für Mensch und Umwelt.

++ Geld für klimafreundlichere VG Winnweiler ++

9:10 Uhr

Die Verbandsgemeinde Winnweiler bekommt mehr als 380.000 Euro vom Land, um die Kommune klimafreundlicher und energieeffizienter zu gestalten. Das Geld kommt vom Investitionsprogramm des Landes für Klimaschutz und Innovation. Damit soll beispielsweise die Kita in Imsbach an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. Außerdem sollen die Grundschule in Winnweiler und Gebäude der Verbandsgemeinde LED-Beleuchtung bekommen. Jede Kommune soll laut Land Geld für mehr Klimaschutz bekommen. Insgesamt stehen dafür 250 Millionen Euro zur Verfügung.



++ Tipps von der Stadt KL: So entsorgen sie richtig Sperrmüll ++

8:29 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern hat darauf hingewiesen, dass es genaue Regeln für Sperrmüll gibt. Hintergrund ist, dass im vergangenen Jahr bei 20 Prozent der Einsätze der Müll nicht mitgenommen wurde, weil er nicht den Regeln entsprach. Als Sperrmüll dürfen nur Gegenstände rausgestellt werden, die zu groß für den normalen Restmüll sind - also zum Beispiel Tische, Schränke, Sofas oder Gartenmöbel. Nicht zum Sperrmüll gehören zum Beispiel Autoreifen, Laminat, Gipskarton oder Aquarien. Die Stadt appelliert daran, sich an die Regeln zu halten - wenn die Müllabfuhr umsonst zum Sperrmüll kommt, koste das alle Gebührenzahler am Ende Geld.



++ Neues Konzept für Fußgängerzone in Pirmasens ++

7:21 Uhr

In Pirmasens soll die Fußgängerzone in diesem Jahr weiter umgebaut werden. Nach Angaben von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) will die Stadt dabei auch auf den Wandel reagieren. Eine Stadt wie Pirmasens brauche keine Fußgängerzone mehr in dieser Größe. Deswegen gebe es für einen Teil ein neues Konzept:

++ Bahnhof Nord in Pirmasens wird für viel Geld barrierefrei ++

6:48 Uhr

Am Bahnhof Pirmasens Nord werden nun drei Bahnsteige und Aufzüge neu gemacht. Damit können Reisende barrierefrei zu ihren Zügen gelangen. Außerdem gibt es eine neue Beleuchtung, die Unterführung und die Treppen werden saniert. Das Projekt kostet laut Bahn etwa 14 Millionen Euro und soll im zweiten Quartal kommenden Jahres fertig sein.



++ Mehr Sozialarbeiter an Schulen in Kaiserslautern gefordert ++

6:26 Uhr

Kaiserslautern hat zu wenige Schulsozialarbeiter. Das bemängeln Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes, das allein 17 Fachkräfte stellt. Dabei sei die Arbeit der Sozialarbeiter vor allem für die Entwicklung der Kinder essenziell.

Montag, 5. Februar 2024

++ Schuh-Welt will sich neu aufstellen ++

18:21 Uhr

Das Unternehmen Schuh-Welt in Waldfischbach-Burgalben hat Pläne, um eine Insolvenz abzuwenden. Laut dem Unternehmen hat das Amtsgericht in Pirmasens einem sogenannten Restrukturierungsverfahren in Eigenverantwortung zugestimmt. Durch das Verfahren will sich die Schuh-Welt für die Zukunft neu aufstellen. Der Geschäftsbetrieb werde weiter fortgeführt. Die mehr als 80 Mitarbeiter sind laut dem Unternehmen über den aktuellen Stand informiert worden. Bis April seien die Gehälter sicher. Als Grund für die finanziellen Schwierigkeiten nannte die Schuh-Welt GmbH unter anderem die gesamtwirtschaftliche Lage sowie die zurückgegangene Nachfrage bei gleichzeitig gestiegenen Kosten für Energie und Miete. Diese Faktoren hätten die Folgen der Coronakrise sowie der Inflation noch weiter verstärkt. Die Schuh-Welt GmbH betreibt zehn Filialen im Südwesten Deutschlands.



++ Polizeidienststellen in Kaiserslautern kurzzeitig nicht erreichbar ++

18:01 Uhr

Die Polizeidienststellen im Stadtgebiet von Kaiserslautern sind wegen Wartungsarbeiten am Dienstag von 7 bis zirka 8 Uhr sowie am Donnerstag von 16 bis etwa 17 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Betroffen sind nach Angaben der Polizei alle Durchwahlen der Rufnummer 0631 369-0. Sie weist darauf hin, dass Anzeigen und Hinweise auch im Internet möglich sind. Nur im Notfall soll die Nummer 110 gewählt werden.



++ Geschäftsführer der Stadiongesellschaft zu FCK-Pachtvertrag ++

17:40 Uhr

Nachdem der Stadtrat in Kaiserslautern der beibehaltenen Reduzierung der Stadionpacht für den FCK zugestimmt hat, zeigte sich Stefan Weiler, der Geschäftsführer der Stadiongesellschaft, im SWR-Gespräch zufrieden:

++ Stadtrat stimmt geringerer Stadionmiete für FCK zu +++

16:41 Uhr

Der Stadtrat in Kaiserslautern hat am Nachmittag erneut einer Reduzierung der FCK-Pacht für das Fritz-Walter-Stadion zugestimmt. Klub und Stadiongesellschaft arbeiten aber an einer neuen Vereinbarung. Diese soll laut Stefan Weiler, dem Geschäftsführer der Stadiongesellschaft, "weniger kompliziert und mehr zukunftsgerichtet sein". Die für die kommende Saison reduzierte Stadionpacht sieht unter anderem in der zweiten Liga eine Miete von 2,4 statt den ursprünglich vereinbarten 3,2 Millionen Euro und in der Dritten Liga 625.000 Euro vor. Hinzu kommen Zusatzzahlungen, die abhängig vom Erfolg im DFB-Pokal und vom Zuschauerschnitt sind.

++ Sanierung der Gartenvilla im Neufferpark in Pirmasens läuft ++

16:05 Uhr

In Pirmasens ist die Sanierung der Gartenvilla im Neufferpark gestartet. Für das in die Jahre gekommene Gebäude wurde mit dem Verein „Kunst & Kultur Pirmasens“ ein Nutzer gefunden. Nach Angaben von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) wird in dem Gebäude derzeit Schimmel entfernt, danach soll unter anderem ein neues Dach auf die Villa. Der Oberbürgermeister ist froh, dass sich zahlreiche Unterstützer an den Sanierungskosten von 300.000 Euro beteiligen. In der Gartenvilla soll ein Atelier mit Ausstellungsfläche entstehen, in dem Künstler auch zeitweise wohnen können.

++ Raum Kaiserslautern: Ehepaar muss wegen Betrugs ins Gefängnis ++

15:04 Uhr

Ein Ehepaar aus dem Raum Kaiserslautern muss wegen Betrugs in Höhe von rund 66.000 Euro für ein Jahr ins Gefängnis. Laut dem Hauptzollamt Saarbrücken hatte das Paar über mehrere Jahre mit Schrott gehandelt. Außerdem hatte das Paar Geld vom Jobcenter erhalten, welches ihm nicht zustand. Das Geld muss das Ehepaar jetzt an das Jobcenter zurückzahlen.



++ Für Hausbesitzer in VG Kusel-Altenglan könnte es teurer werden ++

14:22 Uhr

Wer in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan Besitzer eines Hauses ist, muss bald wohl tiefer in die Tasche greifen. Denn einige Ortsgemeinden könnten demnächst die Grundsteuer erhöhen. Die Kommunen sind vom Land dazu verpflichtet, mehr Geld einzunehmen – das soll jetzt entschieden umgesetzt werden. Deswegen hat die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ihre Ortsbürgermeister am Montagabend zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Eigentlich entscheidet jede Ortsgemeinde selbst, ob und wenn ja in welcher Höhe sie die Steuern anhebt. Aber es könnte sein, dass viele Gemeinden gar keine andere Wahl haben – denn wenn sie die Grundsteuer nicht anheben, kann es sein, dass das Land das selbst macht. Experten rechnen damit, dass Ortsgemeinden die Grundsteuer um 65 Prozent erhöhen könnten. Für Hausbesitzer könnte das - abhängig von der Grundstückgröße – bedeuten, dass sie durchschnittlich gut 12 Euro mehr im Monat an Grundsteuer zahlen müssen.



++ Kreis Kusel will Dörfer fit für die Zukunft machen ++

13:38 Uhr

Der Kreis Kusel will seinen Ortschaften helfen, zukunftsfähiger und attraktiver zu werden. Deshalb will der Kreis am Projekt "Zukunfts-Check Dorf" teilnehmen und Ortsbürgermeister dazu ermutigen, sich mit ihrer Gemeinde zu bewerben. Nach Angaben von Landrat Otto Rubly (CDU) geht es in dem Projekt unter anderem darum, Häuser energetisch zu sanieren, zu modernisieren, Fassaden zu verschönern, aber auch den zunehmenden Leerständen im ländlichen Raum entgegenzuwirken.

++ Mehr Falschgeld im Westen der Pfalz im Umlauf ++

12:46 Uhr

In der Westpfalz ist im vergangenen Jahr mehr Falschgeld im Umlauf gewesen als 2022. Nach Angaben des Landeskriminalamtes beträgt die Steigerung etwa 15 Prozent.

++ Alsenztalbrücke auf A63 nur einspurig ++

12:10 Uhr

Autofahrer auf der A63 haben es vielleicht schon bemerkt. An der Alsenztalbrücke in Richtung Kaiserslautern können Autofahrerinnen und Autofahrer im Moment nur eine Fahrbahn nutzen - und da müssen sie 60 km/h fahren. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Bei einer Streckenkontrolle wurden dort Schäden festgestellt. Die sollen nun schnellstmöglich repariert werden.



++ Stadtrat Kaiserslautern befasst sich mit Stadionpacht des FCK ++

12:02 Uhr

Der Stadtrat in Kaiserslautern beschäftigt sich ab dem Nachmittag mit dem Stadion-Pachtvertrag des FCK. Das Abkommen zwischen dem Klub und der Stadiongesellschaft soll um ein weiteres Jahr verlängert werden. Nach Angaben der städtischen Stadiongesellschaft arbeitet sie mit dem FCK an einem neuen Vertrag. Was zurzeit genau besprochen wird oder schon feststeht, ist nicht bekannt. Nur so viel: Der neue Vertrag soll weniger kompliziert als der alte sein und er soll auch die Zukunft des FCK und der Stadt berücksichtigen. So hat die Stadt angekündigt, dafür zu sorgen, dass das Wohngebiet auf dem Betzenberg durch neue Wohnungen und Einkaufsmöglichkeiten attraktiver wird. Daneben soll das Stadion künftig auch öfter für Konzerte genutzt werden, um weitere Einnahmen zu bekommen.



++ Liveblog für den Westen der Pfalz startet ++

12:00 Uhr

Hallo zusammen, schön, dass Sie uns gefunden haben. In unserem neuen Liveblog erfahren Sie ab sofort und jeden Tag, was in Ihrer Region los ist. Ob Probleme bei der Bahn, Meldungen von der Polizei, Neues vom FCK oder Veranstaltungstipps - bei uns erfahren Sie es. Viel Spaß beim Lesen.