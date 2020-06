Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag fahren alle Züge in der Westpfalz wieder nach dem normalen Fahrplan. Das teilte der zuständige Zweckverband mit.

Wegen der Corona-Pandemie waren in den vergangenen Wochen weniger Züge als normal eingesetzt worden, dies ist nun vorbei. Allerdings könnten sich die Abfahrtszeiten der Züge um einige Minuten verschieben, Reisende sollten sich vorher im Internet informieren. Am 1. Juli startet dann auch die Saison der Ausflugszüge wie zum Beispiel für den Bundenthaler in der Südwestpfalz.