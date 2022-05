Immer mehr Menschen im Westen der Pfalz halten Hühner

1. Essensreste an Hühner verfüttern...

... sollte man besser nicht unüberlegt machen, sonst könnten die Tiere krank werden! Hühner-Profi Axel Hilckmann sagt, Essensreste an die Hühner zu verfüttern sei eine stark verbreitete Angewohnheit. Verboten sei es nicht, doch auf die Dossierung komme es an. Generell gilt: Vorher informieren, was dem Huhn gut, und was weniger gut, tut. Außerdem gebe es spezielles Futter für die Hühner.

2. So viele Hühner halten, wie man sich leisten kann...

...denn sollten sich zum Beispiel Tierarztbesuche häufen, könnten die Hühnerhaltung zur finanziellen Last werden. Die Hühnerhaltung sei nicht schwer und in der Regel werde ein Huhn in guter Haltung fünf bis sieben Jahre alt. Doch man sei nie davor gefeit, dass Tiere krank oder angegriffen werden, sagt Axel Hilckmann. Daher lieber vorher Gedanken machen, wie viel der Geldbeutel für die private Hühnerhaltung hergeben kann.