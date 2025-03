Das plant die neue Direktorin für den Zoo Kaiserslautern

Ab Mai übernimmt die gelernte Betriebswirtin Petra Rödler den Zoo in Kaiserslautern. Nach mehr als 20 Jahren geht Matthias Schmitt in den Ruhestand. Die neue Direktorin möchte den Zoo weiterentwickeln und sich Herausforderungen stellen.

Petra Rödler läuft durch den Zoo und schaut von links nach rechts. "Dort könnte man das Gehege vergrößern und hier könnten die Mülleimer ersetzt werden", sagt sie. Die 61-Jährige hat viele Ideen, um den Zoo zu gestalten. Sie strahlt über beide Ohren. "Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich einfach riesig auf diese neue Aufgabe!"

Ideen für das erste Projekt stehen schon

Das erste Projekt, das Petra Rödler angehen möchte: der Eingangsbereich. "Es soll in Zukunft einen richtigen Zooshop geben. Im Moment stehen nur ein paar Sachen im Schaufenster", sagt sie. Unter anderem soll es eine Auswahl an Büchern zum Artenschutz geben. Ganz nach dem Motto: "Ich nehme mir den Zoo mit nach Hause."

Die neue Zoodirektorin Petra Rödler freut sich, den Zoo Kaiserslautern ab Mai zu übernehmen. SWR

Neue Tiere für den Zoo Kaiserslautern

"Im hinteren Bereich des Zoos haben wir ja noch viel Platz. Da könnte man den Zoo rund um das Thema Asien erweitern", erzählt die zukünftige Zoodirektorin. Bereiche, wie beispielsweise Afrika wird schon durch die Zebras vertreten, Australien durch die Kängurus. "Ich bin ein leidenschaftlicher Bärenfan. Das sind meine absoluten Lieblingstiere. Da bietet sich für Japan ein Kragenbär an", sagt Petra Rödler.

Doch die neue Zoodirektoin hätte auch gerne sogenannte Japanmakaken - Schneeaffen, die eigentlich aus Japan kommen. "Wenn es richtig kalt ist, baden die Affen im Norden Japans in heißen Quellen. Das könnte ich mir als wirkliche tolle Attraktion auch hier vorstellen. Mit warmen Quellen für die Äffchen", so Petra Rödler. Aktuell arbeitet das Team an dieser Umsetzung.

Petra Rödler kommt nicht aus dem Zoobereich

"Das stimmt, ich hatte zuvor nicht wirklich viel mit Zootieren zu tun, aber dafür sind die Experten, also die Tierpfleger, da", sagt Petra Rödler. Mit ihr haben sich insgesamt 15 Personen auf die Stelle beworben. "Sie haben jemanden gesucht, der netzwerken kann, der Erfahrungen im wirtschaftlichen Bereich und in der Politik hat. Durch meinen Jobs, die ich vorher gemacht habe, sind das natürlich alles Bereiche, die ich mitnehme", erklärt die neue Zoodirektorin.

Petra Rödler ist unter anderem in der Politik und im Marketing tätig, war Journalistin oder hat schon für die Stadt gearbeitet. Sie ist auch Mutter und hat seit ihrer Kindheit eine große Leidenschaft für Tiere.

Hier soll der japanische Bereich entstehen: Die Japanmakaken könnten bald in den Zoo Kaiserslautern einziehen. SWR

Die neue Zoodirektorin stellt sich den Herausforderungen

"Der Zuschuss von der Stadt deckt natürlich nicht unsere Ausgaben und Kosten", erklärt Petra Rödler, "Meine Aufgabe ist jetzt zu gucken: Wo kriegen wir Gelder her?" Die neue Zoodirektorin sieht da großes Potenzial bei Firmen. "Ich denke, viele Unternehmen hätten bestimmt Interesse an verschiedenen Projekten rund um den Zoo und investieren dann vielleicht." Mit neuen Attraktionen möchte die neue Zoodirektorin auch Besucher anziehen.

Die neue Zoodirektorin möchte die Zooschule Kaiserslautern vor allem barrierefrei umbauen und vergrößern. SWR

Weitere Pläne für den Zoo Kaiserslautern

Ein weiteres Anliegen der neuen Zoodirektorin: Preise, die für Familien bezahlbar sind und Attraktivität schaffen für verschiedene Gruppen. "Da denke ich auch an die Jugendlichen, nicht nur an die Kinder. Warum machen wir hier nicht ein Forschungsprojekt für Studenten? So würden wir auch Studierende in den Zoo bekommen", so Petra Rödler.

Auch das Thema Barrierefreiheit möchte die 61-Jährige angehen: Bessere Wege und vor allem eine größere und barrierefreie Zooschule, damit alle Kinder Platz haben und sich wohl fühlen. Kooperationen für verschiedenen Veranstaltungen laufen auch schon. "Der Streichelzoo bleibt natürlich. Hier dürfen die Tiere auch weiterhin gefüttert werden", stellt Petra Rödler klar.

Petra Rödler hat ein Herz für Tiere

Ihrem Vorgänger - Matthias Schmitt - war das freie Konzept im Zoo Kaiserslautern, also ein Zoo ganz ohne Gitterzäune, immer sehr wichtig. Auch das möchte die neue Zoodirektorin weiterführen. Ihr langfristige Ziel: Die Aufnahme im europäischen Zooverband. "Der Zoo ist sehr naturnah. Das soll so bleiben. Die Tiere sind und werden immer an erster Stelle stehen", sagt Petra Rödler, während sie ihre Lieblingstiere - die Zebras - beobachtet. "Ich bin einfach nur glücklich, dass ich den Zoo mit diesem wundervollen Team führen darf", lächelt sie.