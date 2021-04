Unbekannte haben in Rodalben einen Zigarettenautomaten gestohlen und in einem Waldstück aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde der Automat in der Nähe des Minigolfplatzes abgeflext. Weil der Automat mehr als 300 Kilo wiegt, geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Der aufgebrochene Automat war am Dienstag im Waldgebiet "Clauser Tal" gefunden worden. Es entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.