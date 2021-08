Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Zigaretten-Automaten in der Entersweilerstraße in Kaiserslautern gestohlen. Nach Angaben der Polizei war der Automat in Höhe der Hausnummer 74 aufgestellt, bis er geklaut wurde. Ein Polizeisprecher sagte, die Täter hätten das Gerät mitsamt der Befestigung ausgegraben und mitgenommen. Dabei sei eine Mauer beschädigt und eine Überwachungskamera gestohlen worden. Den Zigarettenautomaten fanden die Beamten später etwa 250 Meter entfernt im Stadtwald. Die Täter hatten ihn offenbar mit einem Lastenkarren dorthin transportiert, komplett auseinandergenommen und geleert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.