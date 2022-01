Zeugen nach Geldautomatensprengung gesucht

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Homburg am vergangenen Freitag sucht die Polizei jetzt Zeugen. Nach den Ermittlungen der Polizei betraten am vergangenen Freitag gegen 5 Uhr morgens zwei maskierte Unbekannte den frei zugänglichen Servicebereich der Bankfiliale in der Homburger Talstraße. Ein oder zwei weitere, maskierte Täter sollen sich vor der Filiale und am Fluchtfahrzeug aufgehalten haben. Den Tätern gelang es, einen Geldautomaten aufzusprengen und einen zweiten zu beschädigen. Nach der Tat flüchteten die Täter ohne Beute in einem dunklen BMW.