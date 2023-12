Zeremonie Weltraumkommando Guardians

Nicht nur beim Militär, sondern auch in unserem Alltag geht es kaum noch ohne die technische Unterstützung aus der Schwerelosigkeit. Beispielsweise Navigation durch GPS oder die Standortermittlung des Smartphones. Wettervorhersagen, Landwirtschaft, moderne Kommunikation und Handel hängen heute zu einem großen Teil von der Sicherheit der Weltraumressourcen ab. Auf der Air Base in Ramstein sind deshalb heute offiziell 30 Männer und Frauen für die U.S. Weltraum-Streitkräfte für Europa und Afrika in Dienst für die Weltraumsicherheit gestellt worden. SWR Reporterin Alexandra Dietz war bei der Zeremonie am Vormittag auf der Air Base in Ramstein dabei.