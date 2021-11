Neues Vergabesystem für Kita-Plätze

In Pirmasens erfolgt die Vergabe von Kita-Plätzen künftig über ein zentrales Vergabesystem.

In Pirmasens erfolgt die Vergabe von Kita-Plätzen künftig über ein zentrales Vergabesystem. Darauf haben sich die Kirchen, das Nardinihaus und die Stadtverwaltung verständigt. Bisher mussten Eltern ihre Kinder direkt bei den von ihnen bevorzugten Kindergärten registrieren. Dabei sei es aber häufig zu Doppel- und Mehrfachanmeldungen in verschiedenen Einrichtungen gekommen. Nun erfolgt die Anmeldung nach Angaben der Stadtverwaltung über eine zentrale Online-Plattform. Eltern können dort ihre Wunscheinrichtung auswählen. Wird ein Platz frei, werden die Eltern aufgefordert einen Kennenlern-Termin in der Kita zu vereinbaren. Bestehende Wartelisten sollen in dieser Software eingepflegt werden. Für Eltern erhöhe sich durch das zentrale Vergabesystem die Planungssicherheit, außerdem könnten die Kitas besser freie Plätze koordinieren.