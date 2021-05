Ab heute Abend (19.00 Uhr) zeigt der Bezirksverband Pfalz im Internet den Zeitzeugenbericht einer Frau, die 1940 von den Nazis in das Lager Gurs in Südfrankreich deportiert wurde. Die Jüdin Margot Wicky-Schwarzschild ist in Kaiserslautern aufgewachsen und überlebte den Holocaust. Sie starb vergangenes Jahr in der Schweiz. 2008 besuchte sie erstmals mit Jugendlichen das ehemalige Lager in Gurs und schilderte die Zustände, die damals in dem Lager herrschten. Der Film darüber ist ab heute Abend im Youtube-Kanal des Bezirksverbandes Pfalz zu sehen.