Kommt die Auwaldzecke in den Pfälzerwald?

Vielerorts wird von neuen Zeckenarten, wie der Auwaldzecke, berichtet. Gibt es sie schon im Pfälzerwald? Und für wen kann sie gefährlich werden?

Der Klimawandel macht sich immer mehr bemerkbar in den Wäldern. Auch was neue Insektenarten anbetrifft. So breiten sich beispielsweise in der Region Trier die neuen Zeckenarten Schaf- und Auwaldzecke aus. Der Pfälzerwald sei jedoch (noch) nicht betroffen.

Forstämter im Westen der Pfalz: Keine neuen Zeckenarten bislang

Die Forstämter Donnersberg, Hinterweidenthal und Otterberg sagten, dass sie in ihrem Einzugsgebiet bislang noch keine neuen Zeckenarten entdeckt haben. Trotzdem sei nicht ausgeschlossen, dass diese nicht über kurz oder lang ihren Weg in den Pfälzerwald bahnen. Das immer wärmer werdende Klima begünstige die Ausbreitung. Außerdem habe man sie in angrenzenden Gebieten bereits schon entdeckt.

Vereinzelt erkrankte Tiere im Saarland und Kreis Südwestpfalz

Im Kreis Südwestpfalz und dem Saarland hätten sich die Erkrankungsfälle bei Hunden in den letzten Jahren gehäuft. Die Auwaldzecke kann Hundemalaria übertragen und im schlimmsten Fall auch tödlich für die Vierbeiner enden. Die Forstämter raten dazu möglichst eine Zeckenzange beim Ausflug im Wald dabei zu haben. Umso schneller die Zecke - auch bei Tieren - entfernt wird, um so geringer sei das Risiko einer Ansteckung.

Doch auch außerhalb der üblichen Zeckensaison sollten sich Wanderer vorsichtig sein.

Zeckensaison startet immer früher

Und der Grund dafür ist auch hier der Klimawandel: Durch die wärmeren Temperaturen würden die Zecken immer früher aktiv werden. Das Forstamt Donnersberg gab an, dass bereits im Februar die ersten Zecken gesichtet wurden. Normalerweise habe die Zeckensaison erst einen Monat später gestartet. Daher sollten Wanderer, und auch Hundebesitzer, auch im Winter achtsamer sein und sich auch dann nach Zecken absuchen.