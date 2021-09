Taxi-Zeche geprellt: Fahrgast türmt

Nach einer längeren Fahrt ohne Bezahlung hat ein Taxifahrer am Dienstagabend in Kaiserslautern einen "Zechpreller" angezeigt. Nach Polizeiangaben fuhr er einen 30-jährigen Gast, der während der Fahrt angab, seinen Geldbeutel in seinem Pkw in Bad Dürkheim zu haben. Am Zielort sei der Mann aus dem Taxi gestiegen und habe zunächst an einer Tür geklingelt. Weil niemand öffnete, sei er erneut ins Taxi gestiegen und habe dem Fahrer Richtungs-Anweisungen gegeben. Der Taxifahrer zweifelte aber an der Liquidität des 30-Jährigen und fuhr ihn direkt zur Polizeiwache. Dort flüchtete der Fahrgast. Die Polizei fand den Mann kurz später in der Innenstadt, auf ihn kommt eine Anzeige wegen Betrugs zu.