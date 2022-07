per Mail teilen

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Kaiserslautern einen Taxifahrer betrogen. Wie die Polizei mitteilt, ließen sich die Jugendlichen mit einem Taxi fahren, sprangen an einer roten Ampel aber aus dem Wagen und liefen davon. Die Polizei spricht von Zechbetrug und sucht Zeugen, die gestern Abend in der Kaiserstraße etwas Verdächtiges gesehen haben.