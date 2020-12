Der Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Theresia in Kaiserslautern gestaltet den ZDF-Fernsehgottesdienst am dritten Advent. Wegen der Corona-Bestimmungen kann die Messe jedoch nicht in Kaiserslautern stattfinden. Sie wird stattdessen live aus einer Kirche in Mainz gesendet. Laut Pfarrer Martin Olf muss der Gottesdienst zudem ohne Gäste und ohne Messdiener stattfinden, lediglich ein kleiner Chor sei erlaubt. Der Fernsehgottesdienst dauert 45 Minuten und ist am Sonntag ab 9.30 Uhr im ZDF zu sehen.