Wertstoffhof der ZAK in Kaiserslautern bietet „ausgezeichneten“ Service

per Mail teilen

Der Wertstoffhof der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) ist jetzt offiziell RAL-zertifiziert. Damit bietet er offiziell einen "ausgezeichneten" Service. Bereits vor mehr als zwei Jahren hatte sich die ZAK um die Zertifizierung bemüht. Allerdings hatte sich alles durch Corona verzögert. Heute gab es nun die Urkunde.

Wer seinen privaten Müll bei der ZAK abgibt, muss ihn in den richtigen Container werfen. Die richtige Mülltrennung wird auf der "Knaudel", wie sie viele Menschen in Kaiserslautern nennen, groß geschrieben. SWR

Ob Kork, Elektrogeräte, Gipsplatten, Gartenabfälle oder Bauschutt – es gibt fast nichts, was man am Wertstoffhoff der ZAK nicht abgeben könnte. "Außer alten Autos und atomaren Abfällen nehmen wir alles", lacht ZAK-Vorstand Jan Deubig. Und das ist für die Bürger sogar gratis. Lediglich eine Anmeldung ist nötig, dann wird einem ein Termin zugeteilt. Damit die Wartezeiten möglichst kurz sind. Derzeit können alle zwei Stunden 90 Kunden ihre Abfälle abgeben. Was während der Coronapandemie eingeführt wurde, sagt Deubig, habe sich bewährt. Daher wolle man das System beibehalten. Denn alleine im vergangenen Jahr habe es 87.000 Anlieferungen aus Stadt und Kreis Kaiserslautern gegeben – nur von Privatleuten.

RAL-Zertifizierung mit mehr als 90 Prozent geschafft

Stolz sind sie auf ihre Zertifizierung. Die ZAK bekam das Gütesiegel RAL Gütegemeinschaft Rückkonsum. Auf dem Foto von links nach rechts: Wolfgang Domin, (Fachbereichsleiter Sonderabfall/Wertstoffhof/Fuhrpark), Tom Majeres (RAL-Gütegemeinschaft Rückkonsum), Carmen Layes, (Stellvertretende Fachbereichsleiterin Sonderabfall/Wertstoffhof/Fuhrpark), Jan Deubig (Vorstand der ZAK) und Christoph Becker( Geschäftsführer der RAL-Gütegemeinschaft Rückkonsum). SWR

Und nun endlich ist der Wertstoffhof zertifiziert, sagt Deubig. Während der Corona-Zeit habe man sich zunächst auf das Kerngeschäft konzentrieren müssen. Jetzt endlich habe man an der Zertifizierung arbeiten können. Ziel der RAL-Zertifizierung ist es, europaweit gleiche Standards zu schaffen, damit alle zertifizierten Wertstoffhöfe auf dem gleichen Niveau arbeiten, sagt Christoph Becker. Er ist Geschäftsführer der zertifizierenden RAL-Gütegemeinschaft Rückkonsum. So nennt sich der Verein unter dem Dach des RAL (Reichsausschuss für Lieferbedingungen). Die ZAK hat in der RAL-Bewertung knapp 95 Prozent aller Punkte erhalten. Ein gutes Ergebnis, freut sich ZAK-Vorstand Deubig.

RAL - Reichsausschuss für Lieferbedingungen RAL wurde 1925 gegründet – und zwar als "Reichsausschuss für Lieferbedingungen". An der Gründung nahmen neben Verbänden auch Vertreter der damaligen Regierung teil. Obwohl der RAL dem Reichswirtschaftsministerium unterstand, war er schon damals eine unabhängige Institution. Kurz darauf wurde RAL zum eingetragenen Verein. Aufgabe des RAL war, für Klarheit und für verlässliche Kennzeichnungen von Waren und Leistungen zu sorgen. Damit sollten sowohl Wirtschaft als auch Verbraucher geschützt werden. Bis heute bekannt sind beispielsweise die RAL-Farben. Jede Farbnummer macht eine Farbe unverwechselbar und der Kunde kann sicher sein, dass er immer exakt dieselbe Farbe erhält, wenn er eine spezielle Nummer bestellt, egal bei welchem Lieferanten. RAL-Gütegemeinschaft Rückkonsum Unter dem Dach des RAL gibt es verschiedene Vereine. Einer davon ist die vor fünf Jahren gegründete RAL-Gütegemeinschaft Rückkonsum. Deren Ziel ist es, die europäischen Wertstoffhöfe auf ein einheitliches Niveau zu bringen, so dass der Bürger sofort weiß, was ihn bei einem zertifizierten Wertstoffhof erwartet. Um zertifiziert zu werden, müssen die Wertstoffhöfe mindestens 85% der Gesamtpunkte erreichen. Bewertet werden sämtliche Aspekte der Kundenfreundlichkeit sowie Konzepte zur Abfallvermeidung, die konkrete Weiterverwertung der Reststoffe und das Recycling. Die Zertifizierung ist zunächst für zwei Jahre gültig und kostet 3.800 Euro. Außerdem können die Abfallentsorger Mitglied werden. Das schlägt mit 300 Euro pro Jahr zu Buche. Die ZAK ist Mitglied der RAL-Gütegemeinschaft Rückkonsum.

Kundenfreundlichkeit und Abfallverwertung werden bewertet

Im Mittelpunkt des Zertifizierungsverfahrens steht unter anderem die Kundenfreundlichkeit. Dazu gehört beispielsweise, so Becker, dass es lange Öffnungszeiten gibt. Außerdem wird bewertet, ob und in welcher Form den anliefernden Bürgern beim Ausladen geholfen wird, ob die Hinweisschilder deutlich angebracht sind und ob klar ist, was man in welcher Form anliefern kann. Wenn man unsicher ist, kann man bei der ZAK zum Beispiel über eine App ein Foto des Mülls hochladen und bekommt dann genaue Informationen, wie der Müll zu entsorgen ist.

Zu schade zum Wegschmeißen. In der "Knaudel Ecke" bei der ZAK können Gegenstände abgegeben werden, die man vielleicht selbst nicht mehr gebrauchen kann, dafür aber andere. SWR

Außerdem unterhält die ZAK die sogenannte Knaudel-Ecke. Hier werden Gegenstände, die eigentlich zu schade sind, um auf dem Müll zu landen, aufgehoben. Und wer mag, kann sich dort etwas mitnehmen, das er gebrauchen kann. Denn, so ZAK-Vorstand Deubig, es gehöre auch zu den Aufgaben des Wertstoffhofes, zur Müllvermeidung beizutragen und so viel Material wie möglich dem Recycling zuzuführen. Darüber hinaus kann manche Abfallart auch thermisch wiederverwertet werden. Heißt: Die Müllsorte wird verbrannt oder vergoren, um daraus Energie zu gewinnen, die von der ZAK dann ins öffentliche Fernwärme-, beziehungsweise Stromnetz eingespeist wird.

Und selbst aus Stoffen, die doch noch auf der Deponie landen, weil sie nicht mehr wiederverwertet werden können - wie zum Beispiel teerhaltiger Straßenaufbruch, belastete Böden oder Schlacken aus der Energieerzeugung – gewinnt die ZAK noch Gas, erklärt Deubig.

Diese und noch viele Punkte mehr fließen in die Bewertung des Wertstoffhofes durch den RAL ein.

Mitarbeiter auf dem Wertstoffhof haben schon viel erlebt

Da auf dem Wertstoffhof der ZAK fast alles abgegeben werden kann, gibt es manchmal auch ungewöhnliche Anlieferungen, sagt Deubig. So habe manch ein Bürger beispielsweise schon alte Munition im Keller gefunden und auf die Knaudel gebracht, wie der ZAK umgangsprachlich heißt. Auch Sprengstoff habe schon jemand vorbeigebracht. In diesen Fällen, so Deubig, würden die Mitarbeiter dann aber doch den Kampfmittelräumdienst rufen.

Zertifizierung durch RAL ist ein Erfolg

Der Wertstoffhof ist 2021 bereits von der Deutschen Umwelthilfe als „Grüner Wertstoffhof“ ausgezeichnet worden. Die aktuelle RAL-Zertifizierung sei aber nochmal Druck und Motivation zugleich, das Angebot weiter zu verbessern, sagt Deubig.