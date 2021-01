per Mail teilen

Auch in der Westpfalz schneit es seit dem frühen Dienstagmorgen. Was die einen freut, macht den anderen Probleme: Auf den Straßen hat es schon zahlreiche Unfälle gegeben.

Allein die Einsatzleitstelle der Polizei in Kaiserslautern nahm in ihrem Bereich mehr als 40 Verkehrsunfälle infolge der verschneiten Straßen auf. Dabei sei glücklicherweise niemand verletzt worden. Ein weiterer Unfallschwerpunkt sei der Bereich rund um Weilerbach gewesen, wo es ebenfalls mehrere kleine Unfälle gab. Überwiegend blieb es bei Blechschäden- lediglich in der Südwestpfalz bei Höhfröschen wurde eine Person leicht verletzt.

In Kaiserslautern führte der Schnee zu rutschigen Straßen. SWR

Angespannte Situation auf den Autobahnen

Schlimmer als in den Städten und auf den Landstraßen sieht es auf den Autobahnen in der Westpfalz aus. Auf der A6 wurde heute früh bei einem Unfall ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die A62 ist bei Reichweiler im Kreis Kusel wegen querstehender Lkw blockiert. Da ist es sogar so rutschig, dass nicht mal der Straßendienst durchkommt. Auch auf der A8 bei Zweibrücken gibt es Probleme mit den Lkw, wobei da der Räumdienst schon wieder einigermaßen freie Bahn geschaffen hat.

Auch Bus- und Bahnverkehr ist beeinträchtigt

In Pirmasens fahren die Stadtbusse nach Angaben der zuständigen Stadtwerke mehrere Haltestellen wegen glatter Straßen nicht mehr an. Zwischen Schopp und Waldfischbach liegt ein Baum auf den Gleisen, da fahren derzeit keine Züge.

Der Winter hat auch schöne Seiten

Es gibt aber auch viele Menschen, die die Winterstimmung genießen. In Kaiserslautern beispielsweise kommt es nicht oft vor, dass der Schnee - wie im Moment - über längere Zeit liegen bleibt.