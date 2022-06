Wüst fordert Air Base-Gegner zum Dialog auf

per Mail teilen

Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst hat Gegner der Air Base Ramstein zum Dialog aufgerufen. Bei einer Podiumsdiskussion am Freitagabend in Kaiserslautern sagte Wüst, die US-Militärbasis dürfe in der Westpfalz nicht als Normalität hingenommen werden. Dass von Ramstein aus mutmaßlich tödliche Drohnen gesteuert würden, könnten Christen nicht gutheißen. Dennoch sollten Gegner der Air Base achtungsvoll mit denjenigen reden, die anderer Meinung seien. Wer gegen den US-Luftwaffenstützpunkt argumentiere, müsse konkrete Alternativen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region aufzeigen.