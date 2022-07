Touristik-Workshop für den Donnersberg

In Imsbach im Donnersbergkreis findet heute Abend ein Workshop statt, bei dem touristische Konzepte für den Donnersberg erarbeitet werden sollen. Dazu konnten sich auch Bürgerinnen und Bürger melden. Im Tourismuskonzept des Donnersbergkreises spielt der mit 687 Metern höchste Berg der Pfalz eine zentrale Rolle. Schon jetzt gibt es zum Beispiel Führungen, die die Geschichte der Kelten am Donnersberg beleuchten. Außerdem ist der Berg mit dem Prädikat "Nationaler Geotop" versehen worden, das darauf hinweist, dass er geologisch besonders ist. In dem Workshop in Imsbach sollen andere Ideen zur touristischen Aufwertung weiter entwickelt oder neu eingebracht werden. Vorgesehen sind Arbeitsgruppen, die sich zum Beispiel mit Erlebnisangeboten, Mountainbiking, Gastronomie und Wandern befassen.