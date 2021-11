Wolfstein und Göllheim erhalten insgesamt rund 800.000 Euro aus einem Förderprogramm des Landes. Mit dem Geld sollen laut Innenministerium die Ortskerne umgestaltet werden. Die Stadt Wolfstein plant mit ihren 430.000 Euro die Infrastruktur rund um den alten Stadtkern aufzuwerten. Außerdem soll das Angebot an sogenannten Gemeinbedarfseinrichtungen wie Spielplätzen oder Kitas verbessert werden. In Göllheim sollen im Ortskern weitere Parkplätze gebaut werden, um die Parksituation in der Gemeinde zu entschärfen. Dafür stehen bis zu 350.000 Euro aus der neuen Förderung bereit. Das Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung" unterstützt Städte und Gemeinden dabei, noch attraktiver für die Bürger zu werden. In den vergangenen zehn Jahren wurden im Rahmen der Städtebauförderung in Rheinland-Pfalz rund 780 Millionen Euro an die Kommunen im Land ausgeschüttet.