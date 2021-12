Die Polizei in Wolfstein musste am ersten Weihnachtsfeiertag einen Beziehungsstreit schlichten, bei dem beide Beteiligte verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Mann und seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in einen handfesten Streit geraten. Dabei wurde die Frau von einer Tür am Kopf getroffen. Sie soll dem Mann einen Teller an den Kopf geworfen und ihn in den Arm gebissen haben. Beide erhalten nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.