In Kaiserslautern hat am Sonntagabend ein Mann offenbar versucht, in die Wohnung eines kürzlich Verstorbenen einzubrechen. Erst am vergangenen Mittwoch haben Unbekannte in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kaiserslauterer Asternweg eingebrochen. Am Sonntagabend ist ein Nachbar wegen lauter Geräusche geweckt worden. Als er nachschaute, traf er den Täter, der gerade mit einem Werkzeug an der Wohnungstür hantierte. Der Mann konnte zunächst flüchten. Die Polizei machte ihn aber wenig später ausfindig. Gegen ihn wird wegen versuchten Einbruchs ermittelt. Die Polizei ermittelt außerdem, ob er auch am vergangenen Mittwoch in die Wohnung eingebrochen hat.