Die Reiselust ist ungebrochen, wegen der Corona-Pandemie müssen aber neue Ziele her. Die Westpfalz ist als Urlaubsregion gefragt – vor allem auch bei Reisenden mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen.

Die Touristeninformation in Hauenstein meldet steigende Zahlen bei Übernachtungen auf Wohnmobilstellplätzen. Urlauber, die sich nicht lange aufhalten möchten, weil sie auf der Rundreise sind, einen Kurzurlaub machen oder einfach auf der Durchreise eine Nacht an einem Ort verbringen wollen, zieht es weniger auf Campingplätze, sondern oftmals auf spezielle Stellplätze.

Viele Stellplätze in der Urlaubsregion Hauenstein

Am Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein befinden sich nach Angaben der Tourist-Info 14 Stellplätze, in Spirkelbach an der Grillhütte drei und in Wilgartswiesen am Hotel Hirschhorn noch einmal sechs Plätze. Weil die Nachfrage der Urlauber so groß ist, sollen ab August in Hinterweidenthal weitere 20 Stellplätze bereit stehen. Auch in Spirkelbach, Wilgartswiesen und der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben seien weitere Stellplätze geplant.

Spitzenreiter: Landkreis Südwestpfalz

Seit 2017 ist die Zahl der Wohnmobilstandorte im Landkreis Südwestpfalz von 17 auf 27 gestiegen. An jedem Standort befinden sich zwischen einem und 30 Stellplätze. Manche der Stellplätze sind sogenannte Transitplätze, also einfache Übernachtungsplätze, die oftmals ohne jeden Komfort für Gäste mit Wohnmobil ausgestattet wurden. Der überwiegende Teil verfügt aber über Strom und Wasser, sowie Entsorgungsmöglichkeiten.

Auch städtische Wohnmobilplätze heiß begehrt

Nicht nur in der Natur gelegene Stellplätze, als Ausgangspunkt zum Wandern oder für Ausflüge beispielsweise, sondern auch in der Stadt sind Übernachtungsmöglichkeiten für Urlauber mit dem Wohnmobil heiß begehrt. Knapp 2.000 Übernachtungen gab es in den letzten sechs Jahren auf dem städtischen Wohnmobilstellplatz auf dem Daennerplatz in Kaiserslautern. Das teilte die Stadt auf Anfrage mit.

In Pirmasens gibt es drei offizielle Plätze – am Eisweiher, in der Schäferstraße und an der Messe. Auch hier ist die Auslastung hoch erklärt die Stadt, obwohl die Stellplätze 2020 wegen der Corona-Verordnung über viele Wochen gesperrt bleiben mussten. Weil das Interesse steige, plant die Stadt Pirmasens nach eigenen Angaben weitere Stellplätze in zentraler Lage. Auch der Donnersbergkreis ist als Urlaubsregion beliebt – die Wohnmobilstellplätze in Rockenhausen und Kirchheimbolanden sind ebenfalls rege besucht, erklärt der Donnersberg-Touristik-Verband.

Neue Stellplätze sollen Wildcampen unterbinden

Das große Angebot an Wohnmobilstellplätzen in der Westpfalz soll vor allem auch das Wildcampen eindämmen, erklärt ein Sprecher des Landkreises Südwestpfalz. Wildcampen heißt, mit seinem Wohnmobil an einem nicht ausgewiesen Stellplatz zum Übernachten zu stehen. Das ist in Deutschland verboten – trotzdem komme es immer wieder vor. Die Polizei führt vor allem in den Sommermonaten Kontrollen durch.