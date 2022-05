Mehrfamilienhaus wegen Feuer evakuiert

In Belgien ist es bereits Gesetz: Angestellte dürfen künftig entscheiden, ob sie ihre Wochenstunden an vier oder fünf Tagen abarbeiten wollen. Auch in Deutschland wünscht sich die Mehrheit der Menschen so eine Regelung - doch welche Vorteile versprechen sich Angestellte und Unternehmen in Rheinland-Pfalz von einer Vier-Tage-Woche? mehr...