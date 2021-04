Haus in Kaiserslautern nach Feuer unbewohnbar

In der Innenstadt von Kaiserslautern hat am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses Feuer gefangen - die 15 Bewohner konnten sich alle selbst in Sicherheit bringen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand bei dem Brand verletzt. Das Haus in der Kaiserslauterer Innenstadt ist bis auf Weiteres aber nicht bewohnbar. Wieviel Schaden das Feuer in der Innenstadt von Kaiserslautern angerichtet hat, steht noch nicht fest. SWR 15 Menschen nach Brand in Kaiserslautern ohne eigene Unterkunft Ein Polizeisprecher sagte, die meisten der Bewohner seien bei Bekannten untergekommen. Allen anderen habe die Stadt eine Unterkunft für die Nacht zur Verfügung gestellt. Der Schade liege etwa bei 50.000 Euro, die Brandursache sei noch unklar. Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort.