Das Landesuntersuchungsamt hat am Freitag 450 neue Corona-Infektionen gemeldet und damit knapp 50 weniger als am Vortag. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 37 auf 2.683. Der Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz sinkt weiter. mehr...