Der Winzler-Tor-Platz in Pirmasens wird am Mittwoch umbenannt. Er soll künftig "Walter-Slodki-Platz am Winzler Tor" heißen. Mit der Umbenennung will die Stadt nach Angaben eines Sprechers an den jüdischen Geschäftsmann Walter Slodki erinnern. Er habe Pirmasens auch noch nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten mit Spenden unterstützt. Seine Tochter, Linda Slodki, möchte bei der offiziellen Einweihung teilnehmen.