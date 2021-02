Polizei Kaiserslautern warnt davor, zugefrorene Seen zu betreten

Das sonnige Winterwetter hat die Menschen am Wochenende nach draußen gelockt. Auf Wander- und Spazierwegen war viel los. Und auch die Seen und Weiher in der Region rund um Kaiserslautern waren beliebte Anziehungspunkte. Doch das Vergnügen auf den Eisflächen ist nicht ungefährlich.

Auf vielen Weihern in der Westpfalz hat sich wegen des kalten Wetters eine Eisschicht gebildet. Doch die ist nach Angaben der Polizei noch nicht dick genug, um Menschen sicher zu tragen. Die Gefahr sei derzeit groß, einzubrechen. Wetter soll wieder wärmer werden Die Temperaturen rund um Kaiserslautern sollen nach Angaben der Wetterdienste ab Dienstag wieder deutlich ansteigen und bis zum Wochenende sogar zweistellige Werte erreichen. Daher warnt die Polizei davor, gefrorene Gewässer zu betreten. Es bestehe Lebensgefahr. Seen rund um Kaiserslautern waren beliebte Ausflugsziele Am Wochenende herrschte in Kaiserslautern und Umgebung Winterwetter wie aus dem Bilderbuch: Es war kalt, der Himmel blau und die Sonne wärmte schon ein wenig. Daher waren die zugefrorenen Seen und Weiher im Raum Kaiserslautern beliebte Ausflugsziele. Am Vogelwoog in Kaiserslautern SWR Polizei räumte Gelterswoog und Vogelwoog Samstag und Sonntag wurden mehrfach Polizeistreifen sowohl zum Vogelwoog als auch zum Gelterswoog gerufen, da sich dort Personen auf dem Eis aufhielten. Einige Personen haben sich nach Polizeiangaben gerade zum Eislaufen umgezogen, andere spazierten einfach so auf den Weihern. Alle hätten die Eisfläche aber nach Aufforderung der Polizei sofort verlassen. Auch in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz strömten die Menschen regelrecht ins Freie - und damit auch auf die Eisflächen.