Ohne Winterreifen drohen in Teilen von Frankreich Bußgelder

Mal eben zum Einkaufen über die Grenze nach Frankreich - für viele Südwestpfälzer ist das nur ein Katzensprung und wird entsprechend gerne genutzt. Was viele aber nicht wissen: Seit wenigen Jahren gilt in weiten Teilen Frankreichs eine saisonale Winterreifen-Pflicht. Auch direkt hinter der Grenze zur Südwestpfalz.

Die Winterreifen-Pflicht bei unseren Nachbarn gilt von Anfang November bis Ende März in bestimmten Regionen und zwar egal bei welchem Wetter. Auch bei 15 Grad und Sonnenschein. Damit unterscheidet sich die Gesetzeslage in Frankreich von der in Deutschland.

Frankreich handhabt Winterreifen-Pflicht anders als Deutschland

In Deutschland sind Winterreifen nur Pflicht, wenn die Straßenverhältnisse es verlangen. Also wenn es entsprechend kalt ist und möglicherweise glatt sein kann oder schneit. In Frankreich ist das anders: Wo die Winterreifen vorgeschrieben sind, müssen sie über den kompletten Winter auf dem Auto sein.

Überall hinter der Grenze der Südwestpfalz sind Winterreifen Pflicht

Die saisonale Winterreifen-Pflicht gilt aber nicht überall bei unseren Nachbarn, was es ein wenig unübersichtlich macht. Aber für die Südwestpfalz kann man sich einfach merken: Überall wo man über die Grenze kommt, gilt Winterreifen-Pflicht! Betroffen ist die gesamte Region rund um den französischen Ort Bitsch, beziehungsweise der östliche Teil des Départements Moselle.

Ohne Winterreifen drohen in Frankreich saftige Bußgelder

Wer ohne Winterreifen erwischt wird, dem droht laut ADAC ein Bußgeld von 135 Euro. Das Bußgeld ist in diesem Winter laut den Verantwortlichen aber noch ausgesetzt, weil die saisonale Winterreifen-Pflicht noch recht neu ist. Eingeführt wurde sie im Winter 2021 - also mitten in der Corona-Pandemie. Jetzt steht der erste Winter ohne Maßnahmen an und es dürften auch wieder entsprechend mehr Menschen über die Grenze fahren, als das 2021 und 2022 der Fall war. Wer keine Winterreifen hat oder sie noch nicht montieren will, der kann sich übrigens auch Schneeketten ins Auto legen. Sollte man die in Frankreich dann aber aufziehen müssen, darf man nur noch maximal 50 km/h fahren.