Neuntes Discgolf-Open im Strecktal

In Pirmasens findet heute zum neunten Mal das Winter-Open im Discgolf statt. Mehr als 50 Teilnehmer treten im Strecktalpark in mehreren Wettkampfklassen gegeneinander an. Jeder Starter muss auf den 13 Bahnen drei Runden absolvieren. Beim Discgolf müssen die Spieler eine spezielle Frisbeescheibe von einem festgelegten Abspielpunkt mit möglichst wenigen Würfen in einen Korb werfen. Wegen der Corona-Pandemie musste der Discgolf-Wettkampf im vergangenen Jahr auf den Herbst verlegt werden. In diesem Jahr findet er wieder zur gewohnten Zeit statt.