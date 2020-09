Der Geschäftsführer der Bischoff Brauerei in Winnweiler, Sven Bischoff, sorgt sich nach der Explosion eines Abfülltanks um die Zukunft seines Betriebs. Die Höhe des Schadens sei zwar noch nicht bekannt. Allerdings sei die Brauerei durch die Corona-Krise bereits stark geschädigt. Bischoff sagte, es gebe kaum Feste, das Fassbier laufe sehr schlecht und auch das Auslandsgeschäft laufe nicht gut. Für den Herbst habe sein Betrieb eigentlich gute Aufträge angenommen, auch im Ausland. Der Flaschenkeller wäre damit in den nächsten Wochen ausgelastet gewesen. Seine Brauerei habe sich gerade begonnen zu erholen und dann komme so ein Schaden. Das sei nicht einfach. Am Donnerstag war bei der Bischoff Brauerei in Winnweiler ein Tank in der Abfüllhalle explodiert und durch das Dach auf zwei parkende Autos im Hof geflogen. Warum ist noch nicht klar. Verletzt wurde dabei niemand.