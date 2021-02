Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Lebensmittelgeschäft in der Industriestraße in Winnweiler eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie gegen 1 Uhr die Ausgangstür eingedrückt und waren so in das Geschäft gelangt. Dort erbeuteten sie Tabakwaren im Wert von rund 1.500 Euro. Am Tatort fand die Polizei das Werkzeug der Einbrecher und weitere Spuren. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Rockenhausen melden.