Pfarrer Leinhäuser zu Outing: "Durch unsere Kirche leiden Menschen"

Mehr als 100 Mitarbeitende der katholischen Kirche haben sich zu ihrer Homosexualität bekannt. Ein mutiger und gleichzeitig wichtiger Schritt, findet Pfarrer Carsten Leinhäuser aus Winnweiler.

Pfarrer Carsten Leinhäuser aus Winnweiler fordert die Bischöfe zum offenen Dialog mit den Homosexuellen in der katholischen Kirche auf. Sergej Falk

Der katholische Theologe Carsten Leinhäuser von der Pfarrei Heilig Kreuz in Winnweiler (Donnersbergkreis) hat sich die ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf" selbst angeschaut. Darin outen sich homosexuelle Gläubige im Rahmen der Kampagne "#OutinChurch" und berichten, welche Steine die Kirche ihnen aufgrund ihrer Liebe zu Gleichgeschlechtlichen in den Weg gelegt hat. "Die Interviews haben mich sehr berührt", sagt Leinhäuser. Gleichzeitig sei er denjenigen, die jetzt so offen das Wort ergriffen hätten, dankbar.

Homosexuelle brauchen in der katholischen Kirche noch immer viel Mut

Noch immer gehöre für Homosexuelle sehr viel Mut dazu, sich zu outen, macht der Pfarrer aus Winnweiler deutlich. Gerade in der katholischen Kirche hätten gleichgeschlechtliche Paare große Angst ausgegrenzt zu werden. Genau darauf nun hinzuweisen, sei daher ein wichtiger Schritt gewesen, betont Leinhäuser: "Unsere Bischöfe müssen lernen offen und ohne Scheuklappen auch mit denen zu reden", fordert der Pfarrer einen Dialog mit den Homosexuellen in der katholischen Kirche.

"Es zeigt noch mal, wie sehr in und durch unsere Kirche Menschen leiden."

In seiner Pfarrei in Winnweiler geht Carsten Leinhäuser mit gutem Beispiel voran. Er segnet beispielsweise ganz bewusst auch homosexuelle Paare und kommt nach eigenen Angaben immer wieder mit ihnen ins Gespräch. "Die Menschen merken, dass ich keiner bin, der ihnen wegen ihrer Homosexualität die Bibel um die Ohren haut oder die Tür vor der Nase zuschlägt", macht Leinhäuser deutlich.

Pfarrer Leinhäuser: "Wünsche mir, dass ihr keine Angst haben müsst"

Die Kirche müsse doch Brücken bauen, appelliert der katholische Pfarrer. Daher wolle er all denen, die sich noch nicht trauen würden, offen über ihre Homosexualität zu sprechen, Mut machen: "Ich wünsche mir, dass der Tag kommen wird, an dem ihr keine Angst mehr haben müsst", sagt Leinhäuser mit Nachdruck. Denn alle Menschen seien wertvoll.

125 Kirchen-Mitarbeiter outen sich bei "#OutinChurch"

Am Montag hatten sich 125 Beschäftigte der katholischen Kirche in Deutschland mit der Aktion "#OutinChurch" als queer geoutet. Unter ihnen sind Priester, Gemeinde- und Pastoralreferentinnen, Religionslehrer und Religionslehrerinnen, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der kirchlichen Verwaltung.