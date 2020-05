Quarantäne wegen Corona – das bedeutet in den meisten Fällen 14 Tage Hausarrest. Bei Arnaud Nicaise aus Winnweiler hat die Quarantäne aber fast neun Wochen gedauert – immer wieder wurde er positiv auf das Virus getestet.

Neun Wochen hat Arnaud Nicaise in seiner 60 Quadratmeter Wohnung in Winnweiler im Donnersbergkreis gesessen. Er sagt, er habe sich im Skiurlaub in Österreich angesteckt. Eigentlich sei es ihm gut gegangen und er habe gedacht: "14 Tage, dann ist alles okay." Doch nach diesen 14 Tagen fiel der Test erneut positiv aus. Von da an kam fast jede Woche ein vermummtes Ärzteteam bei ihm vorbei.

"Man fängt an, durchzudrehen"

Jede Woche gab es das gleiche Ergebnis: positiv, positiv, positiv. Arnaud Nicaise saß in seiner Wohnung und verzweifelte. Ob er bei der Hygiene etwas falsch mache oder sich vielleicht falsch ernähre, habe er sich gefragt. Nach sechs Wochen - sagt der Franzose - habe er angefangen, durchzudrehen.

Kein Sport

Einen Balkon hat Arnaud Nicaise nicht. Die Zeit vertrieb er sich mit Fernsehen und am Computer. Sport wollte er keinen treiben – aus Angst. "Mit Sport hab ich gar nicht erst angefangen, das wollte ich gerne, aber ich dachte mir, dass es vielleicht wegen dem Virus Komplikationen geben könnte, wenn ich Sport mache", sagt der 42-Jährige. Beim Telefonieren sei er immer durch die Wohnung gelaufen, das habe ihn fit gehalten, weil er viel und lange telefoniert habe.

Endlich ein Eis

Am Telefon erfuhr er schließlich auch, dass er endlich, nach fast neun Wochen Quarantäne, negativ auf das Coronavirus getestet worden ist. "Ich hab es zuerst nicht geglaubt und konnte es nicht fassen. Ich hab sofort gefragt, ab wann ich raus darf", sagt Arnaud Nicaise. Zu seiner eigenen Überraschung erfährt er, dass er sofort raus darf und nicht erst bis zum nächsten Tag warten muss. "Ich hab gleich einen Freund angerufen und mich zum Spazierengehen mit ihm getroffen, danach haben wir dann noch ein Eis gegessen."