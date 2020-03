Die Verbandsgemeinden Eisenberg und Winnweiler führen seit Anfang der Woche selbst Geschwindigkeitskontrollen durch. Hintergrund ist nach eigenen Angaben, dass Autofahrer immer wieder zu schnell in den Verbandsgemeinden unterwegs sind.

In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu Verkehrsunfällen in einigen Ortschaften der Verbandsgemeinden Eisenberg und Winnweiler gekommen. Seit dieser Woche messen die Kommunen deshalb selbst intensiv die Geschwindigkeit der Autofahrer. Die beiden Verbandsgemeinden arbeiten dafür zusammen, weil die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung erst ab 25.000 Einwohnern genehmigt ist. Vor allem an Schulen und Kindergärten und gefährlichen Einmündungen soll geblitzt werden. Ziel ist es nach Angaben der Verbandsgemeinde Eisenberg, für mehr Sicherheit in den Ortschaften der beiden Verbandsgemeinden zu sorgen.