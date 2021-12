Kommunale Corona-Impfstelle ab sofort im Festhaus

per Mail teilen

Im Festhaus in Winnweiler kann man sich in der kommunalen Impfstelle des Donnersbergkreises ab sofort gegen das Corona-Virus impfen lassen kann. Die Impfstelle in Winnweiler ist immer von Montag bis Samstag geöffnet – von 9 bis 16 Uhr. Auf der Internetseite des Donnersbergkreises kann man sich für Termine anmelden. Ab der kommenden Woche (KW 50) sind Anmeldungen nach Angaben des Donnersbergkreises auch über das Impfportal des Landes möglich. Der Kreis betreibt seine kommunale Impfstelle zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz. Ziel seien bis zu 400 Impfungen pro Tag.