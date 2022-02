Fünf Kinder sollen mit Amoklauf an Grundschule in Winnweiler gedroht haben

Nach dem Amokalarm an einer Grundschule in Winnweiler hat die Polizei fünf Kinder ermittelt, die am Telefon mit einem Amoklauf gedroht haben. Für die Eltern könnte es teuer werden.

Die fünf Kinder sind nach Angaben der Polizei zwischen elf und 14 Jahre alt. Es handelt sich bei ihnen um eine Schülerin und vier Schüler einer anderen Schule. Nach aktuellen Stand der Ermittlungen sollen sie an dem Anruf beteiligt gewesen sein, in dem mit einem Amoklauf an der Grundschule in Winnweiler gedroht wurde.

Grundschule Winnweiler löst nach Drohanruf Amokalarm aus

Die Schule hatte daraufhin am Montag den Amokalarm ausgelöst. Schüler und Lehrer wurden in einem Gymnasium in der Nähe in Sicherheit gebracht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Schulgelände in Winnweiler zu untersuchen. Dabei kamen auch Spürhunde zum Einsatz, die nach Sprengstoff gesucht hatten. Es wurde jedoch nichts Verdächtiges gefunden. Die Polizei prüft jetzt, wie teuer der Einsatz war und ob die Familien der fünf Kinder die Kosten bezahlen müssen.