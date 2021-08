Am Donnerstagnachmittag brannte ein Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Winnweiler im Donnersbergkreis. Wie die Polizei mitteilt, entstand das Feuer in einem Zimmer im 1. Obergeschoss, die Ursache ist noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Winnweiler, Enkenbach-Alsenborn und Nordpfälzer Land konnten das Feuer schnell bekämpfen und verhinderten so die Ausbreitung auf den Rest des Hauses. Verletzt wurde niemand. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 30.000 bis 40.000 Euro.