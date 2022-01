Auto auf Parkplatz in Flammen - Brandstiftung?

per Mail teilen

Auf dem Mitfahrerparkplatz an der A63 bei Winnweiler im Donnersbergkreis ist am Dienstagabend ein Auto komplett ausgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40.000 Euro.

Der Wagen auf Mitfahrerparkplatz in der Nähe von Winnweiler brannte völlig aus. Feuerwehr Winnweiler

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr am Dienstagabend gegen 23 Uhr alarmiert. Als die Rettungskräfte auf dem Parkplatz ankamen, stand der Range Rover schon in Vollbrand. An dem Wagen entstand Totalschaden - verletzt wurde niemand.

Möglicherweise Brandstiftung?

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Allerdings kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Deshalb hat die Kriminalpolizei in Kaiserslautern die Ermittlungen aufgenommen. Wer am Dienstag zwischen 21:30 Uhr und 23 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter 0631 369 2620 melden.