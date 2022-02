Amokalarm an Grundschule in Winnweiler

An einer Grundschule in Winnweiler (Donnersbergkreis) ist ein Amokalarm ausgelöst worden. Schüler und Lehrer wurden nach Angaben der Polizei in Sicherheit gebracht.

Am Montag ist an der Maria-Montessori-Grundschule in Winnweiler der sogenannte Amokalarm ausgelöst worden. Das berichtet das Polizeipräsidium Westpfalz auf Twitter. Auf SWR-Nachfrage teilte die Polizei mit, dass ein Anrufer mit einem Amoklauf gedroht hatte. Die Person hatte die Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Schule hinterlassen. Untersuchungen an Grundschule Winnweiler beendet Die Polizei war nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Lage zu überpfüfen. Gegen 13 Uhr sei die Suche beendet worden. Es gebe keine Hinweise auf einen tatsächlichen Amoklauf. Einige Absperrungen würden jedoch weiterhin bestehen bleiben, um weitere Ermittlungen durchführen zu können. Auch Spürhunde sollen noch zum Einsatz kommen. An der Grundschule in #Winnweiler wurde ein Amokalarm ausgelöst. Die #Polizei ist mit starken Kräften vor Ort um die Situation zu überprüfen. Wir bitten darum die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Kinder & Lehrer werden vorsorglich in Sicherheit gebracht. #AlarmWinnweiler Schüler und Lehrer aus Grundschule Winnweiler in Sicherheit gebracht Die mehr als 200 Schüler und Lehrer wurden zur Sicherheit vorsorglich ins Wilhelm-Erb-Gymnasium gebracht. Die Kinder wurden zum Teil bereits von ihren Eltern abgeholt.