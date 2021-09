Windräder im Pfälzerwald - mitten im Naturschutzgebiet ?

Windräder mitten in einem Naturschutzgebiet – mitten im Pfälzerwald. Hört sich erstmal verrückt an, aber könnte Wirklichkeit werden. Entsprechende Pläne hat die neue Landesregierung in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Okay, das sind erstmal Pläne. Aber sie machen vielen Leuten in der Pfalz Angst. Immerhin ist der Pfälzerwald zusammen mit dem Naturpark Nordvogesen in Frankreich eines der größten Naturschutzgebiete in Europa! Unser Reporter-Kollege Jan Jaworski aus dem SWR-Studio Kaiserslautern erzählt uns was darüber, z.B. dass der Pfälzerwald gar nicht so unberührt ist, wie man denkt. Und was die Leute dort so über die Windräder denken - und wie er selbst das sieht.

