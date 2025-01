Windrad bei Kirchheimbolanden brennt

per Mail teilen

Bei Kirchheimbolanden brennt seit dem frühen Donnerstagmorgen ein Windrad. Die Feuerwehr ist vor Ort. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben des Wehrleiters der VG Kirchheimbolanden, Matthias Groß, hat das Windrad im Bereich Hungerberg in Flammen gestanden. Weil die Feuerwehr mit ihren Leiterwagen nicht so hoch kommt, muss sie das Windrad kontrolliert abbrennen lassen. Die Pfalzwerke haben vier Windräder, die an derselben Leitung hängen, vom Netz genommen. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

Gefahr durch herunterfallende Teile des Windrads in Kirchheimbolanden

Das Windrad steht auf freier Fläche. Die Feuerwehr hat die Feldwege 600 Meter um das Windrad abgesperrt, weil Teile heruntergefallen sind und weitere herunterfallen könnten. Außerdem könne auch Öl auslaufen. Die Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden und Göllheim waren mit rund 60 Personen im Einsatz, sind inzwischen aber abgerückt, weil sie vor Ort nichts mehr tun können.